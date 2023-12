We Włoszech od przyszłego roku szkolnego działać będą licea o nowym profilu – „made in Italy”. Zapisy do tych szkół, wprowadzonych z inicjatywy rządu Giorgii Meloni, rozpoczną się 23 stycznia - zapowiedziało Ministerstwo Oświaty. Licea te będą kolejnym elementem promocji i obrony tego, co włoskie.

Centroprawicowy rząd ponad rok temu utworzył Ministerstwo ds. Firm i Made in Italy. Nowym elementem rządowej strategii obrony i krzewienia włoskiej marki oraz jej jakości będą nowoczesne licea. Ich cel przedstawiono jako "promocję włoskich doskonałości". Chodzi o takie dziedziny, jak na przykład gastronomia i produkcja żywności, moda, motoryzacja. To istotna część reformy szkolnictwa, która przybliża edukację do świata pracy - stwierdził szef resortu oświaty Giuseppe Valditara. Jak wyjaśniono, w programie nauczania będą przedmioty humanistyczne, które pozwolą zapoznać się z tradycjami, wynikającymi z historii i literatury kraju oraz stawiające na kreatywność i przedsiębiorczość. Z jednej strony licealiści będą uczyć się włoskiej literatury i historii sztuki, a z drugiej ekonomii, także politycznej, zarządzania, marketingu, prawa i języków obcych. To będzie bastion zrównoważonego rozwoju i promocja włoskiego talentu w skali międzynarodowej - oświadczył minister ds. firm i made in Italy Adolfo Urso. Zgodnie z rozporządzeniem możliwe będzie też stworzenie klas o tym nowym profilu w już istniejących liceach.

