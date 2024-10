Trójka dzieci i dorosły mężczyzna (najprawdopodobniej ojciec jednego z nich) zostali przywiezieni do szpitala w Essen w zachodniej części Niemiec z typowymi objawami zatrucia grzybami - poinformował we wtorek portal Spiegel.de. Dzieci są w stanie krytycznym.

/ Shutterstock

Spiegel.de podał we wtorek, że lekarze ze Szpitala Uniwersyteckiego w Essen walczą o życie trójki dzieci, które są w stanie krytycznym z powodu ostrej niewydolności wątroby spowodowanej zjedzeniem trujących grzybów.

W szpitalu przebywa także mężczyzna - według wstępnych informacji - ojciec jednego z dzieci.

Tę informację podał także "Westdeutsche Allgemeine Zeitung".

"Cała trójka została wieczorem przyjęta do szpitala dziecięcego. Być może każde z dzieci będzie potrzebować przeszczepu wątroby w trybie nagłym. (...). Jest wysoce prawdopodobne, że będzie to konieczne" - stwierdził dyrektor Kliniki Medycyny Dzieci i Młodzieży II Szpitala Uniwersyteckiego w Essen prof. dr. med. Lars Pape, którego cytuje Spiegel.de.

Jak podała rzeczniczka szpitala, dwójka dzieci jest ze sobą spokrewniona. Nie poinformowała jednak, w jakim są wieku.

"Widzimy to co kilka lat (podobne przypadki - przyp. red.). W momencie wystąpienia objawów zatrucia grzybami, powinniśmy natychmiast udać się do szpitala. Szybka pomoc jest ważna, zanim wystąpi niewydolność wątroby" - dodał Pape.

RTL.de podał z kolei, że dzieci trafiły do szpitala po wspólnym grzybobraniu dwóch zaprzyjaźnionych rodzin. Według portalu, miały zjeść muchomora zielonawego (sromotnikowego), który jest bardzo podobny do jadalnych pieczarek.