Osiedle Lunik IX to największe skupisko ludności romskiej na Słowacji. Jak wygląda to miejsce? Czym się zajmują i z czego żyją jego mieszkańcy? Czy to rzeczywiście jedno z najniebezpieczniejszych miejsc w Europie? Odpowiedzi m.in. na te pytania znajdziecie w podcaście "Turystom wstęp wzbroniony". W Radiu RMF24 o wizycie na Lunik opowiadali: Łukasz Dąbrowski, Konrad Niedziułka i Jakub Stankowski, autorzy kanału Urbex History.

Osiedle Lunik IX / Martin Divisek / PAP/EPA Osiedle Lunik IX mieści się na obrzeżach Koszyc. Jest domem największej społeczności romskiej na Słowacji. Goście Radia RMF24 tłumaczyli, że osiedle Lunik IX miało być zamieszkiwane przez armię, żołnierzy i cyganów. Po latach zostali tylko ci ostatni. Łukasz Dąbrowski, Konrad Niedziułka i Jakub Stankowski tłumaczyli, że chcieli zweryfikować mity krążące na temat tego miejsca, które uznawane jest za slumsy czy teren skrajnie niebezpieczny. Twórcom kanału Urbex History pomogli księża salezjanie, którzy mają swój kościół na osiedlu Lunik IX. Jeden z nich wystąpił w roli przewodnika, który pozwolił youtuberom zbliżyć się do lokalnej społeczności. Lunik IX. Jak wygląda życie w "największych slumsach tej części Europy"? Turystom wstęp wzbroniony



