W kolejnym odcinku cyklu "Turystom wstęp wzbroniony" w Radiu RMF24 autorzy kanału Urbex History zabrali nas do Rumunii. Tam w toksycznych odpadach zatopiona została wioska Geamana. Jaka jest historia tego miejsca? Dlaczego powstało toksyczne jezioro? Co stało się z ludźmi, którzy tam mieszkali?

Geamana / Mediadrumimages/@Muttmisfits/Hea/Media Drum/East News / East News

Turkusowa woda otoczona przez zielone wzgórza - na pierwszy rzut oka to miejsce wygląda niezwykle, a wręcz bajkowo. To jednak tylko pozory. Jezioro w Rumunii, które zachwyca na zdjęciach, jest toksyczne. Pochłonęło wieś Geamana. Ponad poziom wody wystaje jedynie czubek wieży kościoła.

Geamana. Jak wygląda wioska pochłonięta przez toksyczne jezioro? Turystom wstęp wzbroniony

Twórcy Urbex History przyznali, że na historię Geamany trafili ok. 4 lat temu. Zainspirował ich materiał innego twórcy internetowego, ale chcieli przedstawić to miejsce dużo lepiej niż on.

Wyjątkowe jezioro powstało w 1978 r. w wyniku decyzji komunistycznych władz Rumunii, żeby toksyczne odpady z działającej w pobliżu dużej kopalni miedzi składować w miejscu, gdzie do tej pory była wieś. Wszyscy mieszkańcy miejscowości zostali wysiedleni.

Łukasz Dąbrowski, Konrad Niedziułka i Jakub Stankowski odwiedzili to niezwykłe miejsce, a o swoich wrażeniach opowiedzieli w Radiu RMF24 Krzysztofowi Urbaniakowi.

