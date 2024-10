Donald Trump definitywnie wykluczył w środę możliwość kolejnej debaty z Kamalą Harris, jego demokratyczną rywalką w zbliżających się wyborach prezydenckich uzasadniając to tym, że "nie różni się ona niczym od Joe Bidena".

Donald Trump podczas wiecu w Pensylwanii / JIM LO SCALZO / PAP/EPA

"Nie będzie powtórki!" - napisał Trump na swojej platformie Truth Social odnosząc się do propozycji telewizji CNNi Fox News zorganizowania drugiej takiej debaty. "Kamala jasno zadeklarowała wczoraj, że nie uczyni niczego co by ją odróżniło od Joe Bidena, nie ma więc powodu do debaty" - dodał.

Republikański kandydat do Białego Domu podał równie jako powody swoje odmowy, że debatował i - jego zdaniem - wygrał już z Harris 10 września oraz, że "jest już zbyt późno na debaty bo głosowanie już się rozpoczęło".

Agencja Associated Press przypomina, że w wywiadzie dla telewizji ABC w ub. wtorek Harris w odpowiedzi na pytanie jaką decyzję podjętą przez Bidena podjęłaby inaczej, odpowiedziała, że nic nie przychodzi jej do głowy.

AP zaznacza, że wykazanie czym ewentualna prezydentura Harris różniłaby się od prezydentury Bidena, jest wciąż jej coraz pilniejszym zadaniem.