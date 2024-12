CNN cytuje komunikat policji, w którym poinformowało, że za Belyatskayą do wody postanowił wskoczyć jeden ze świadków. Nie zdołał jednak uratować kobiety.

"New York Post" informuje, że ekipy przybyły na miejsce 15 minut po zdarzeniu, jednak ok. 3-metrowe fale uniemożliwiły dotarcie do kobiety.

Jej ciało służby odnalazły dzień później około kilometra od miejsca zaginięcia.

Chaiyaporn Subprasert, szef Centrum Ratowniczego Samui poinformował, że w chwili zdarzenia włączone były systemy ostrzegania, które alarmowały o trudnych warunkach.

W porze monsunowej stale ostrzegamy turystów, zwłaszcza w rejonach wysokiego ryzyka, takich jak plaże Chaweng i Lamai, gdzie czerwone flagi oznaczają zakaz kąpieli - powiedział Subprasert.