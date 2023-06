Szwedzka prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie dramatycznych wydarzeń, jakie rozegrały się podczas rejsu promu Stena Spirit z Gdyni do Karlskrony. Kwalifikacja przestępstwa to morderstwo. 7-letni chłopiec wpadł do Bałtyku, 36-latka skoczyła za nim. Oboje zmarli.