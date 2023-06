Dwa nowe połączenia lotnicze – do Agadiru w Maroku i do Lizbony w Portugalii – znajdą się jesienią w rozkładzie lotów wrocławskiego lotniska. Loty do portugalskiego i marokańskiego miasta będą odbywać się dwa razy w tygodniu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Nowe połączenia, które znajdą się w zimowym rozkładzie lotów, wprowadza linia Ryanair. Od 31 października podróżni będą mogli polecieć bezpośrednio z Wrocławia do stolicy Portugalii - Lizbony i do najpopularniejszego marokańskiego kurortu - Agadiru.

Nowe atrakcyjne kierunki południowe wzmacniają naszą ofertę połączeń niskokosztowych. Wierzymy, że zarówno Lizbona jak i Agadir przyciągną do Portu Lotniczego Wrocław tych podróżnych, którzy poszukują ciekawej opcji na słoneczny wyjazd w sezonie zimowym - powiedział prezes Portu Lotniczego Wrocław Cezary Pacamaj.

Połączenia do Lizbony będą realizowane we wtorki i w niedziele, a do Agadiru we wtorki i w soboty. Lot do Portugalii potrwa 3 godziny i 50 minut, a do Maroka - 4 godziny i 35 minut.

Władze wrocławskiego lotniska przypomniały, że Lizbona i Agadir to kolejne nowości przewoźników niskokosztowych, które znajdą się w zimowym rozkładzie lotów. Niedawno do sprzedaży wprowadzono loty do Malagi (Wizz Air) i do Walencji (Wizz Air i Ryanair).

Nowe połączenia pojawiły się także w ofercie czarterowej - od 20 grudnia podróżni z Wrocławia będą latać do Mombasy w Kenii. Na 29 października uruchomienie drugiego porannego połączenia z Wrocławia do Amsterdamu zapowiedział również przewoźnik sieciowy - holenderskie linie KLM.