​24-letni kierowca przewożący osoby "na aplikację" został zatrzymany przez wrocławską policję. Jest podejrzany o zaatakowane i zgwałcenie podróżującej z nim pasażerki. Mężczyzna decyzją sądu został tymczasowo aresztowany.

/ Wrocławska policja / Facebook

Do zdarzenia doszło w listopadzie ubiegłego roku. Na poboczu jednej z dróg powiatu wrocławskiego kierowca pojazdu świadczącego usługi przewozowe na tzw. aplikację miał zgwałcić podróżującą z nim 30-letnią pasażerkę.

Jak poinformowała policja, przełom w tej sprawie nastąpił w tym tygodniu. W poniedziałek na terenie Płocka policjanci z wydziału kryminalnego wrocławskiej komendy miejskiej zatrzymali podejrzewanego o gwałt 24-latka - przekazała st. asp. Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Prokuratura Wrocław-Śródmieście, która przedstawiła kierowcy zarzut m.in. zgwałcenia kobiety wystąpiła do sądu z wnioskiem o jego aresztowanie.

Z uwagi na to, że czyn ten zagrożony jest wysoką karą pozbawienia wolności - do lat 12 sąd przychylił się do wniosku i zdecydował o jego wstępnie 3-miesięcznym aresztowaniu - podała policjantka.