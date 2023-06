Nie udało się uratować życia kobiety i jej syna, którzy znaleźli się za burtą promu, płynącego w czwartek z Gdyni do Karlskrony. Zapis z kamer monitoringu potwierdza, że 7-letni chłopiec potknął się i wpadł do Bałtyku, 36-latka skoczyła na ratunek. Zostali odnalezieni po zakrojonej na szeroką skalę akcji poszukiwawczej i przetransportowani do szpitala w Karlskronie.

Prom Stena Spirit na zdjęciu ilustracyjnym / Adam Warżawa / PAP Tragiczne informacje ze Szwecji potwierdza Mariusz Ciarka, rzecznik polskiej policji. Nie żyje 36-letnia kobieta i jej 7-letni syn, którzy w czwartek znaleźli się za burtą promu, płynącego do Karlskorny. Niestety w godzinach porannych otrzymaliśmy informację od strony szwedzkiej, że mamy przekazać tę straszliwą informację dla rodziny, ponieważ zarówno chłopiec jak i kobieta nie żyją - powiedział Ciarka. Szwedzka policja wraz z funkcjonariuszami z Polski prowadzą dochodzenie w sprawie dramatycznych wydarzeń, jakie rozegrały się podczas rejsu promu Stena Spirit z Gdyni do Szwecji. Tamtejsi funkcjonariusze przesłuchali załogę promu oraz część pasażerów. Apelują do tych świadków, którzy po przybyciu promu do Szwecji oddalili się z portu, by zgłosili się i złożyli zeznania. Policjanci zabezpieczyli także zapis monitoringu. Zobacz również: Krynica Morska: 13-latek zniknął pod wodą. Odnaleziono go po godzinie Bezprecedensowa akcja ratunkowa na Bałtyku 36-letnia kobieta miała - według dotychczasowych ustaleń - wyskoczyć z promu, by ratować syna, który wypadł za burtę z wysokości ok. 20 metrów. Do tego zdarzenia doszło w czwartek o godzinie 16:15 na otwartym morzu, ok. 70 kilometrów na południe od wyspy Olandia. Kapitan statku zaalarmował szwedzkie służby morskie o 16:19, a następnie zawrócił jednostkę i nakazał zwodowanie łodzi ratunkowej. Na miejsce skierowano kilka statków i śmigłowców ratunkowych ze Szwecji, Danii, Niemiec i Polski. Akcję poszukiwawczą wspomagały także śmigłowce oraz statki, które brały udział w prowadzonych w pobliżu ćwiczeniach NATO. Kobietę w wodzie wypatrzyła załoga łodzi ratunkowej, chwilę później ekipa ta odnalazła dziecko. Matka i jej syn znajdowali się w bliskiej odległości od siebie. W chwili odnalezienia byli nieprzytomni. Śmigłowcem zostali przetransportowani do szpitala w szwedzkiej Karlskronie. Zobacz również: ​Grupa Wagnera nadal prowadzi rekrutację w Rosji

CNN: Gen. Surowikin tajnym VIP-em Grupy Wagnera

Madonna wyszła ze szpitala. Gwiazda przeszła poważną infekcję

Ponad 600 zatrzymanych po zamieszkach we Francji