W dalszej części komunikatu firma napisała, że "mamy szczęście, że prezydent Trump przekazał, iż będzie pracował nad rozwiązaniem, które umożliwi przywrócenie działalności TikToka". Firma odwołuje się do zapewnień prezydenta elekta USA Donalda Trumpa, który oświadczył wcześniej, że jest przeciw temu prawu i "uratuje aplikację".

W piątek Sąd Najwyższy USA odrzucił skargę TikToka przeciwko ustawie przegłosowanej przez Kongres w kwietniu ub. r. Prawo zakazuje dystrybucji i aktualizacji aplikacji na amerykańskim rynku, o ile TikTok pozostanie kontrolowany przez chiński podmiot, firmę ByteDance.

Tuż po wydaniu decyzji, Biały Dom oświadczył, że nie będzie egzekwować prawa w ostatnim dniu kadencji obecnej administracji prezydenta Joego Bidena i pozostawia tę sprawę w gestii Donalda Trumpa.

Co zrobi Trump?

Donald Trump, który obejmie w poniedziałek urząd prezydenta powiedział w sobotę, że "najpewniej" zawiesi na 90 dni potencjalny zakaz działalności TikToka w USA.

90-dniowa zwłoka jest czymś, co najprawdopodobniej zostanie zrobione, ponieważ jest to zasadne. Jeśli zdecyduję się to uczynić, prawdopodobnie ogłoszę to w poniedziałek- zapowiedział prezydent-elekt w wywiadzie dla NBC.

Z kolei Biały Dom nazwał "sztuczką" groźbę TikToka o zaprzestaniu w niedzielę działalności w Ameryce.

Widzieliśmy najnowsze oświadczenie TikToka. To +sztuczka+ i nie widzimy powodu, dla którego TikTok lub inne firmy miałyby podejmować działania w ciągu kilku najbliższych dni przed objęciem w poniedziałek władzy przez administrację Trumpa - zaznaczyła w sobotę sekretarz prasowa Białego Domu Karine Jean-Pierre.

Dlaczego USA chcą zakazania lub sprzedaży TikToka?

W kwietniu zeszłego roku, w ramach szerszego pakietu pomocy dla Ukrainy, Tajwanu i Izraela, Kongres uchwalił ustawę zmuszającą TikToka do pozbycia się chińskiej kontroli.

Poparła ją wówczas zdecydowana większość kongresmenów z obu partii.

Amerykańskie służby, w tym FBI od dawna ostrzegały o potencjalnych zagrożeniach związanych z chińską platformą, w tym o możliwości używania jej przez Pekin do inwigilacji, czy szantażu Amerykanów, a także do dezinformacji, czy wpływania na debatę publiczną.

Krytycy wskazywali na bliskie związki chińskiego biznesu z komunistycznymi władzami oraz przepisy, które na firmy w ChRL nakładają obowiązek współpracy z chińskimi służbami.