RMF24

„Podczas spotkania omówiliśmy szereg kwestii leżących w kompetencjach służb wywiadowczych” - powiedział Siergiej Naryszkin, szef rosyjskiej Służby Wywiadu Zagranicznego. To między innymi on rozmawiał w Moskwie z szefem CIA Johnem Ratcliffe'em.

We wtorek do Moskwy przyleciał szef amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) John Ratcliffe, który - jak informował telegramowy kanał VChK-OGPU - spotkał się z wysokimi rangą przedstawicielami rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB). Nie ma natomiast informacji, by Amerykanin rozmawiał z prezydentem Rosji Władimirem Putinem; rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził, że do takiego spotkania nie doszło.

Początkowo nie było wiadomo, po co Ratcliffe przyleciał do stolicy Rosji. Media zwracały uwagę, że była to pierwsza publicznie znana wizyta szefa CIA w Moskwie od 2021 roku, kiedy ówczesny dyrektor agencji Bull Burns spotkał się z rosyjskim przywódcą, by ostrzec go przed realizacją planów inwazji na Ukrainę.

W środę amerykański dziennik „Wall Street Journal” uchylił rąbka tajemnicy, informując, że Ratcliffe ostrzegł Rosję przed próbą ataku na państwa NATO. Doniesienia potwierdził portal Politico, według którego ostrzeżenie miało dotyczyć konkretnie ataków przeciwko państwom bałtyckim.

Szef CIA nie spotkał Putina. Prawdopodobnie wyjechał wcześniej, niż planowano Dyrektor CIA John Ratcliffe miał podczas wizyty w Moskwie spotkać się z wysokimi rangą przedstawicielami rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa – wynika z niepotwierdzonych informacji publikowanych przez kanał VChK-OGPU. Do rozmowy z Władimirem…

Rozmowa z Siergiejem Naryszkinem

Wiadomo już, że dyrektor CIA rozmawiał z Siergiejem Naryszkinem, szefem rosyjskiej Służby Wywiadu Wojskowego (SWR), o czym poinformował on sam.

W trakcie spotkania omówiliśmy szereg kwestii należących do kompetencji służb wywiadowczych. A kompetencje służb wywiadowczych, jak państwo doskonale rozumieją, to sprawa dość delikatna i szczególna - powiedział Naryszkin podczas czwartkowego briefingu prasowego.

Spotkanie się odbyło, ale nie ma w tym nic niezwykłego. W praktyce działania służb specjalnych spotkania ich szefów lub osobiste rozmowy w formule online są częścią naszej pracy - zaznaczył szef SWR, cytowany przez Interfax. Według niego „spotkanie z Johnem Ratcliffe’em miało charakter roboczy”.

O sprawę niespodziewanej wizyty szefa CIA w Moskwie pytany był wcześniej w środę prezydent USA Donald Trump. Zaprzeczył, by miała związek z obawami o możliwy rosyjski atak na NATO, ani o wsparcie dla Iranu. Powiedział, że miała charakter „pół-rutynowy” i sugerował, że wiązała się z negocjacjami dotyczącymi wojny w Ukrainie. Dodał, że „może z tego coś wyniknąć”.