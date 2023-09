Dawid Barnea, szef Mosadu stwierdził, że Rosja może dostarczyć Iranowi broń zagrażającą istnieniu Izraela. Barnea oskarżył również władze Iranu o cynizm w kontekście toczących się negocjacji dotyczących programu nuklearnego tego kraju.

Coroczne ćwiczenia wojskowe Armii Islamskiej Republiki Iranu na wybrzeżu Zatoki Omańskiej i Cieśniny Ormuz/ Zdj. ilustracyjne / SalamPix/Abaca / PAP/Abaca

Obawiamy się, że Rosjanie przekażą Irańczykom [...] zaawansowaną broń, która z pewnością zagrozi naszemu pokojowi, a może nawet naszemu istnieniu - powiedział Barnea, którego cytuje portal Times of Israel.



Przemawiając na Uniwersytecie Reichmana w mieście Herclija, Barnea stwierdził, że Iran oprócz dronów, które sprzedał rosyjskiemu wojsku na potrzeby inwazji na Ukrainę, zamierza dostarczyć Rosji rakiety krótkiego i dalekiego zasięgu.



Szef Mosadu zaznaczył, bez podawania szczegółów, że próby Iranu dostarczenia Rosji pocisków rakietowych w czasie wojny zostały udaremnione i dodał: Mam przeczucie, że wkrótce kolejne próby zostaną udaremnione.

Irańskie drony na wojnie w Ukrainie

Teheran utrzymuje, że sprzedawał Moskwie drony wyłącznie przed jej atakiem na Kijów, ale w lutym służby specjalne USA odtajniły raport, który dowodzi, że Rosja wykorzystuje do atakowania Ukrainy irańskie drony.



Również amerykański Instytut Studiów nad Wojną poinformował wtedy, że rosyjskie ataki na cele cywilne i infrastrukturę krytyczną w coraz większym stopniu opierają się na irańskich dronach, a Rosja dąży do zacieśnienia współpracy wojskowej z Iranem.



Ponadto szef izraelskiej agencji wywiadowczej przekazał, że Iran zintensyfikował próby zamachów na Izraelczyków i Żydów, a Mosad i jego sojusznicy udaremnili 27 takich ataków w ciągu ostatniego roku.



Odnosząc się do kwestii irańskiego programu nuklearnego i potencjalnego porozumienia Iranu ze światowymi mocarstwami, które złagodziłoby sankcje nałożone na ten kraj, Barnea wezwał społeczność międzynarodową do "bycia w stanie wysokiej gotowości".



Obecny dialog między Iranem a Zachodem nie odzwierciedla prawdziwej woli Iranu do ograniczenia swojego programu nuklearnego. Świadczy on raczej o cynicznej próbie Iranu otrzymania środków finansowych zamrożonych w ramach międzynarodowych sankcji nałożonych na ten kraj, przy jednoczesnym dalszym rozwijaniu i zwiększaniu potencjału nuklearnego - ostrzegł szef Mosadu.