Przewodniczący rosyjskiej Dumy Państwowej Wiaczesław Wołodin wysłał apel do Kongresu USA w sprawie rzekomego planu zabójstwa Władimira Putina. Sensacyjne i graniczące z szaleństwem informacje ujawnił amerykański, ekscentryczny dziennikarz Tucker Carlson, znany z raczej prokremlowskiego podejścia do wydarzeń na świecie.

Joe Biden i Władimir Putin (z lewej) / CHRIS KLEPONIS / POOL / PAP/EPA

"Władimir Władimirowicz robi wszystko, aby wzmocnić nasz kraj, osiągnąć pokój i rozwiązać globalne problemy bezpieczeństwa" - mówi, cytowany na rządowej stronie Dumy Państwowej Wołodin o swoim prezydencie.

Przewodniczący jest prawdopodobnie jedyną osobą na świecie, która wierzy - albo dobrze udaje, że wierzy - w spisek na życie Władimira Putina. Absurdalne informacje przekazał niedawno kontrowersyjny amerykański dziennikarz Tucker Carslon, który uważa, że administracja Joe Bidena zatwierdziła plan zabójstwa rosyjskiego prezydenta. Głównym inspiratorem zamachu miał być były sekretarz stanu USA Antony Blinken, który rzekomo "opowiadał się za pełnym konfliktem Ameryki z Rosją". Właściwie na tym sprawę można by zakończyć, bo Carlson ostatecznie skompromitował się, przeprowadzając w lutym ubiegłego roku wywiad-rzekę z Putinem, przy którym dziennikarz przyjął postawę potulnego służbisty. Ale nagle o zamach Bidena na Putina został zapytany rzecznik Kremla.

Najpierw we wtorek służba prasowa Putina, z całą powagą przekazała, że krajowe agencje bezpieczeństwa robią wszystko, by chronić życie prezydenta.

W środę jednak Dmitrij Pieskow zachował już wyjątkową - jak na bycie rzecznikiem Kremla - trzeźwość umysłu, gdy dziennikarze zadali mu pytanie o spisek. Tak naprawdę nie wiemy, co Carlson miał na myśli - przyznał, po czym stwierdził, w wyjątkowym dla siebie momencie mówienia prawdy, że amerykański dziennikarz nie przedstawił żadnych dowodów dla swoich twierdzeń. Czasy są takie, że jeśli nie ma dowodów, bez względu na to, od kogo pochodzą, najlepiej nie wierzyć na słowo - pokiwał głową Pieskow i tu ponownie temat można by zamknąć. Ale wtedy pojawia się Wołodin.

Szef Dumy Państwowej najpierw wyraził zdumienie brakiem dementi sensacji Carlsona ze strony Amerykanów. A następnie przekazał: Przygotowanie zamachu na Putina, sama dyskusja na ten temat jest prawdziwą zbrodnią. To poważne zagrożenie dla globalnego bezpieczeństwa. Prosta droga do rozpoczęcia wojny nuklearnej.

Wołodin wyraził przekonanie, że takie oskarżenia - na które nie ma, jak przyznał sam Pieskow żadnych dowodów - są podstawą do rozpoczęcia międzynarodowego śledztwa. Po czym stwierdził, że teoria spisku Carlsona idealnie wkomponowuje się w całość ostatnich wydarzeń, w ramach których przeprowadzono zamach na Trumpa, Fico i - jak twierdzi Wołodin - "przygotowywano się do zamachu na Orbana".

"To ogniwa jednego łańcucha, a Biden i Blinken muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności" - zaapelował rosyjski polityk. Jak powiedział, tak też uczynił. Do Kongresu USA i ONZ zostało wysłane pismo w sprawie wszczęcia dochodzenia w sprawie spisku na życie Putina, poinformowała izba niższa parlamentu Rosji. Ciąg dalszy być może nastąpi, a Tucker Carlosn będzie na pierwszej linii informacyjnego frontu.