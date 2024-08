Ministerstwo spraw wewnętrznych, któremu podlega straż graniczna, oświadczyło, że uruchomiło plany awaryjne, pozwalające na zminimalizowanie niedogodności dla przylatujących.



Przełom sierpnia i września to jeden z okresów największego ruchu na brytyjskich lotniskach, co jest związane z kończącymi się wakacjami. W lato przez Heathrow, które jest największym lotniskiem w Wielkiej Brytanii i jednym z największych w Europie, przelatuje ok. 250 tys. pasażerów dziennie.



Ogłaszając w połowie sierpnia strajk, PCS wyjaśnił, że od czasu narzucenia nowego rozkładu pracy, z Heathrow odeszło już ok. 160 funkcjonariuszy straży granicznej. Z tego powodu członkowie PCS strajkowali przez siedem dni w kwietniu, maju i czerwcu.