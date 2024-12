Statek z norweską bronią na pokładzie osiadł na mieliźnie w drodze do Polski - informację podaną przez norweską gazetę wojskową "Forsvarets forum" potwierdza także tamtejsza agencja informacyjna NTB. Opóźnienie w dostarczeniu norweskich rakiet nie wpłynie na zapewnienie ciągłości ochrony lotniska w podrzeszowskiej Jasionce - zapewnia RMF FM Ministerstwo Obrony Narodowej.

/ foto: Forsvaret /

Norweskie media podają, że statek był w drodze do Polski, do portu w Gdyni. To Finlandia Seaways, 162-metrowa jednostka towarowa zarejestrowana w Danii.

Na pokładzie ma broń oraz system przeciwlotniczy, które mają zostać docelowo dostarczone na lotnisko Jasionka w Rzeszowie.

Tuż za nią na lotnisko, położone niedaleko granicy z Ukrainą, mieli dotrzeć - jako wsparcie - także norwescy żołnierze. NTB podaje, że w związku z incydentem na morzu ich przyjazd się opóźni.

Statek z 23 osobami na pokładzie osiadł 400 m od brzegu na wysokości Haugesund - podaje telewizja NRK.