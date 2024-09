Zamknięty dla ruchu samochodowego w czasie igrzysk olimpijskich most Pont d'Léna na stałe zostanie miejscem przeznaczonym dla pieszych. Po historycznym, zabytkowym moście, z którego roztacza się doskonały widok na Wieżę Eiffela, poza spacerowiczami, będą mogły poruszać się wyłącznie pojazdy uprzywilejowane i komunikacji miejskiej.

Słynny paryski most zamknięty dla ruchu samochodowego / Shutterstock

Most Pont d'Léna to jeden z najbardziej ruchliwych mostów w Paryżu, który łączy Wieżę Eiffla z Palais de Chaillot. Dziennie przemierza go 50 tys. osób.

Rozwiązanie przyjazne dla turystów

Na czas igrzysk olimpijskich ten most 1814 r., o którego budowie zdecydował Napoleon, został tymczasowo zamknięty dla ruchu samochodowego. Taką decyzję podjęto z myślą o turystach, by mogli swobodnie i bezpiecznie przemieszczać się pomiędzy najważniejszymi atrakcjami Paryża.

Rozwiązanie okazało się na tyle skuteczne, że władze miasta decydowały się wprowadzić je na stałe - informuje serwis Sortir à Paris.

Most otwarty dla pojazdów uprzywilejowanych i taksówek

Jedynymi pojazdami, które będą mogły korzystać z mostu, są pojazdy uprzywilejowane, publiczne środki transportu i taksówki.



Ogólnie, władze miasta dążą do tego, by zmniejszyć ruch samochodowy w sąsiedztwie najważniejszych zabytków Paryża. Poza zapewnieniem wygody turystom, chodzi też o obniżenie poziomu zanieczyszczenia powietrza.