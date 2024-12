45 tys. euro za metr kwadratowy – tyle zapłacił mężczyzna, który skusił się na mieszkanie w centrum Rzymu, przy Placu Hiszpańskim. Cena ustanowiła nowy rekord na lokalnym rynku nieruchomości, a jak zwracają uwagę eksperci, taniej możemy kupić lokal nawet w wielu ekskluzywnych lokalizacjach Dubaju czy Nowego Jorku.

Schody Hiszpańskie w Rzymie / Shutterstock

Portal Roma Today podał , że 110-metrowy apartament na ostatnim piętrze z panoramicznym tarasem i widokiem na Schody Hiszpańskie kupił włoski menedżer, a całą transakcję przeprowadzono wyjątkowo szybko, bo w ciągu 32 dni.

Dotychczasowy właściciel luksusowego mieszkania chciał za nie 5,2 mln euro i taką sumę, włącznie z dodatkowymi kosztami, uzyskał.

Przedstawiciel agencji nieruchomości, który pośredniczył w tej transakcji, zwrócił uwagę na jej wyjątkowość także dlatego, że zakupem nie był zainteresowany żaden cudzoziemiec, co zwykle nie zdarza się w przypadku najdroższych ofert. Jak dodał, takich transakcji dokonują zazwyczaj Amerykanie, Francuzi i Rosjanie. Cena zaś, zauważa się, jest spektakularnie wysoka.

Do tej pory zdarzały nam się nieruchomości w cenie 22 tysięcy euro za metr kwadratowy - powiedział właściciel agencji. Podkreślił również, że tak wyjątkowe mieszkania, jak to przy Placu Hiszpańskim, pojawiają się w ofercie co 20-30 lat.

Centrum Krakowa droższe niż Warszawy

Jeśli spojrzymy na polskie podwórko, Kraków okazuje się droższy od Warszawy pod względem cen w dzielnicach centralnych. W dzielnicy Stare Miasto przeciętna cena mieszkań wystawionych na sprzedaż w trzecim kw. 2024 roku przekroczyła 1 mln zł. W stolicy przeciętna cena dla wszystkich wystawionych na sprzedaż lokali wynosi "tylko" 990 430 zł. Dla porównania najdroższą dzielnicą wśród ośmiu badanych miast jest Orłowo w Gdyni, gdzie przeciętna cena wynosi aż 1,61 mln zł. Takie wnioski płyną z raportu Rankomat.pl i Rentier.io.

Różnica między najdroższą a najtańszą dzielnicą Gdyni wyniosła 1,1 mln zł.