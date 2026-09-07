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Rosja zamyka niemiecki konsulat w Petersburgu. Pracownicy mają opuścić kraj

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 7 września (16:38)

Rosja wycofała zgodę na działalność Konsulatu Generalnego Niemiec w Petersburgu – poinformowało rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Placówka ma zakończyć pracę 18 września, a jej personel do tego dnia ma wyjechać z Rosji.

Rosja zamyka niemiecki konsulat w Petersburgu. Pracownicy mają opuścić kraj
Pomnik Lenina na Placu Moskiewskim w Petersburgu /Shutterstock

Moskwa przekazała, że decyzja jest reakcją na kroki podjęte wcześniej przez niemieckie władze. Rosyjski resort dyplomacji oświadczył, że odpowiedzialność za „nowy etap eskalacji” w relacjach między Rosją a Niemcami ponosi Berlin.

Według komunikatu cytowanego przez portal Meduza, wraz z zamknięciem konsulatu zakończyć ma się również działalność placówek Instytutu Goethego w Rosji. Ich pracownicy mają opuścić kraj do 13 września.

1 września Niemcy ogłosiły zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn oraz zakończenie działalności Rosyjskiego Domu w Berlinie. Była to odpowiedź na sabotaż na lotnisku w Lipsku, gdzie – według niemieckich władz – drony z materiałami wybuchowymi zaatakowały ukraiński samolot transportowy.

Niemcy oficjalnie przypisały odpowiedzialność za ten atak Rosji. Moskwa konsekwentnie zaprzecza zarzutom.


Źródło: RMF24
Tagi: Niemcy Rosja
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