Rosja zamyka niemiecki konsulat w Petersburgu. Pracownicy mają opuścić kraj

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Rosja wycofała zgodę na działalność Konsulatu Generalnego Niemiec w Petersburgu – poinformowało rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Placówka ma zakończyć pracę 18 września, a jej personel do tego dnia ma wyjechać z Rosji.

Moskwa przekazała, że decyzja jest reakcją na kroki podjęte wcześniej przez niemieckie władze. Rosyjski resort dyplomacji oświadczył, że odpowiedzialność za „nowy etap eskalacji” w relacjach między Rosją a Niemcami ponosi Berlin.

Według komunikatu cytowanego przez portal Meduza, wraz z zamknięciem konsulatu zakończyć ma się również działalność placówek Instytutu Goethego w Rosji. Ich pracownicy mają opuścić kraj do 13 września.

Zdecydowany ruch Rosji wobec Niemiec. Goethe-Institut do zamknięcia Rosja zamknie niemieckie ośrodki kulturalne Goethe-Institut. Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow poinformował o tej decyzji po tym, jak Niemcy oskarżyły Federację Rosyjską o incydent z dronem na lotnisku Lipsk/Halle. Z kolei Władimir…

1 września Niemcy ogłosiły zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn oraz zakończenie działalności Rosyjskiego Domu w Berlinie. Była to odpowiedź na sabotaż na lotnisku w Lipsku, gdzie – według niemieckich władz – drony z materiałami wybuchowymi zaatakowały ukraiński samolot transportowy.

Niemcy oficjalnie przypisały odpowiedzialność za ten atak Rosji. Moskwa konsekwentnie zaprzecza zarzutom.