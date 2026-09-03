Za atakiem w Lipsku i pożarem w Łodzi stał ten sam człowiek? Śledczy widzą związek

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Jeden z dwóch zidentyfikowanych podejrzanych o próbę ataku dronowego na lotnisko w Lipsku w Niemczech prawdopodobnie miał kontakt z rosyjskimi służbami i jest łączony z podpaleniem marketu budowlanego w Łodzi w lipcu 2024 roku. Takie informacje ujawnił w czwartek portal niemieckiego tygodnika „Der Spiegel”.

Według ustaleń tygodnika sierpniowa próba ataku za pomocą drona z materiałem wybuchowym na lotnisku w Lipsku była szerzej zakrojona, niż przypuszczano do tej pory. Śledczy zakładają obecnie, że do akcji użyto trzech dronów.

Dlaczego nie doszło do wybuchu?

Pierwszy z nich, wyposażony w ładunek z plastycznego materiału wybuchowego semtex, spadł na płytę lotniska, gdzie stały ukraińskie samoloty transportowe typu Antonow. Dron miał zbliżyć się do silnika pod lewym skrzydłem samolotu. Krótko przed północą kierowca autobusu zobaczył bezzałogowca i nadepnął na niego. Dron nie miał ze sobą ładunku, który leżał w puszce o średnicy 7 cm kilka metrów dalej - ujawnił „Der Spiegel”.

Według tygodnika śledczy są pewni, że ładunek mógł podpalić zbiorniki z paliwem w skrzydle maszyny. Do wybuchu nie doszło, ponieważ przy zapalniku, jak wskazują zdjęcia rentgenowskie, znajdował się tylko jeden przewód, a nie, jak byłoby konieczne, dwa.

Dwa kolejne drony

Ponadto dziesięć dni po próbie ataku na polu w gminie Kabelsketal, około pięciu kilometrów od lotniska w Lipsku, znaleziono kolejnego drona ze śladami heksogenu (to silny materiał wybuchowy, stosowany przede wszystkim w zastosowaniach wojskowych). Z kolei w lasku pod Kursdorfem, położonym między pasami startowymi lotniska, policja odkryła antenę oraz ślady pożaru i wybuchu, a także elementy, które śledczy uznają za pozostałości trzeciego drona - podał „Der Spiegel”.

Śledczy łączą jednego z zatrzymanych z podpaleniem w Łodzi

Śledczy zabezpieczyli ślady DNA na urządzeniach, prowadzące do podejrzanych. „Jeden z nich ma mieć kontakt z rosyjskimi służbami specjalnymi i jest już łączony z wcześniejszym aktem sabotażu, podpaleniem marketu budowlanego w Łodzi w lipcu 2024 roku” - ustaliła gazeta (chodzi o pożar w Leroy Merlin pod koniec lipca 2024 r.).

Drugi podejrzany miał przed czynem przylecieć ze Stambułu do Niemiec, a następnie odlecieć do Serbii, którą zachodnie służby uznają za główny ośrodek rosyjskich operacji sabotażowych w Europie.

Niemcy oficjalnie oskarżyły Moskwę. Rosyjskie placówki do zamknięcia Niemieckie władze oficjalnie wskazały na Rosję jako państwo zaangażowane w udaremniony atak dronowy na lotnisko Lipsk/Halle. W sierpniu na terenie portu znaleziono drona z ładunkiem wojskowych materiałów wybuchowych, w pobliżu samolotu ukraińskich…

Kim są podejrzani?

Dziennik „Sueddeutsche Zeitung” podał w środę, że podejrzanymi o próbę ataku na lotnisko w Lipsku są mężczyzna z łotewskim paszportem, urodzony w Rosji, a także Rosjanin pochodzący z Białorusi. Ten drugi był już notowany w różnych krajach za inne przestępstwa.

Według informacji „Der Spiegel” kilka europejskich służb wywiadowczych dysponuje ustaleniami o co najmniej czterech sterowanych z Rosji sieciach sabotażowych aktywnych w UE. Największym aktorem ma być rosyjski wywiad wojskowy GRU, któremu ma podlegać kilka z tych sieci. „Jedna z nich ma stać za operacją, w której około dwa lata temu zapaliła się paczka na lotnisku w Lipsku, a kolejna stanęła w płomieniach w magazynie w Wielkiej Brytanii” - napisał tygodnik.

Sieć sabotażową miał utworzyć także wywiad wewnętrzny FSB. „Ta najwyraźniej posługuje się strukturami przestępczymi w Europie” - wskazał „Der Spiegel”.