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Rosja zamknie niemieckie ośrodki kulturalne Goethe-Institut. Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow poinformował o tej decyzji po tym, jak Niemcy oskarżyły Federację Rosyjską o incydent z dronem na lotnisku Lipsk/Halle. Z kolei Władimir Putin oskarżył Niemcy o podkładanie dowodów w celu zrzucenia winy na Moskwę za to zdarzenie. Agencja Reutera podaje, że Ławrow poinformował o zamknięciu placówek w Moskwie, Petersburgu i Jekaterynburgu.

Rosja zamknie oddziały niemieckiego Instytutu Goethego po incydencie dronowym na lotnisku Lipsk/Halle we wschodnich Niemczech, do którego doszło w zeszłym miesiącu. We wtorek minister spraw wewnętrznych Niemiec Alexander Dobrindt oświadczył, że to Rosja odpowiada za sierpniowy incydent na lotnisku w Lipsku, a szef niemieckiej dyplomacji Johann Wadephul poinformował, że w odpowiedzi rząd RFN zamknie konsulat generalny Rosji w Bonn i ośrodek kulturalny Rosyjski Dom w Berlinie.

Odpowiadajac na oskarżenia, Władimir Putin pytał wczoraj: „Gdzie są dowody?”. Zdaniem rosyjskiego przywódcy rząd niemiecki - oskarżając Rosję - próbuje rozwiązać problemy wewnętrzne wywołane spadającym poparciem dla kanclerza Friedricha Merza.

Oni (Niemcy - przyp. red.) świadomie podjęli ten krok, nie mogli tego nie zrozumieć, co oznacza koniec ich obecności kulturalnej w Rosji - powiedział dziś o poranku minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow, którego cytuje rosyjska państwowa agencja TASS.

Dodał, że centra pozostawały dotąd otwarte „pomimo wszystkich komplikacji związanych z Ukrainą w naszych stosunkach z Zachodem”.

Pierwszy rosyjski Instytut Goethego został otwarty w Moskwie w 1992 roku, wkrótce po upadku Związku Radzieckiego.

Incydent dronowy na lotnisku Lipsk/Halle

Dron został odnaleziony 5 sierpnia w zabezpieczonej części lotniska Lipsk/Halle, na płycie, przy ukraińskim samolocie transportowym Antonow. To jeden z największych portów cargo w Europie. Według cytowanego przez CNN przedstawiciela amerykańskiego resortu obrony w Europie, maszyna należała do rosyjskiego wywiadu i była wyposażona w materiały wybuchowe klasy wojskowej oraz detonator.

Tego samego dnia drugi niezidentyfikowany obiekt latający uderzył w samolot transportowy w rejonie lotniska. Samolot przekierowano do Hanoweru, gdzie stwierdzono jego niewielkie uszkodzenia.

Niemiecki minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt określił incydent jako poważną eskalację zagrożenia.