Wybieracie się na wakacje albo na weekend do Włoch? Zamierzacie zwiedzać włoską stolicę? W Rzymie można już zajrzeć do starożytnego kompleksu świątyń. Przez wiele lat teren Area Sacra był w remoncie.

Plac Largo di Torre Argentina (zdjęcie archiwalne) / Vandeville Eric / PAP/Abaca

Area Sacra to pozostałości czterech świątyń z okresu od IV do II wieku p.n.e. Plac Largo di Torre Argentina jest wielkim stanowiskiem archeologicznym. Znajdują się tam m.in. fragment muru Kurii Pompejusza - to tam w 44 r. p.n.e. zamordowano Juliusza Cezara.

Przez wiele lat obiekt był w remoncie lub w trakcie prac archeologicznych. Ale Area Sacra jest już czynna dla zwiedzających.

Wideo youtube

Zabytek ten został odkryty w latach 1926-1930, gdy w Rzymie trwała rozbiórka średniowiecznych budynków. Do dziś nie wiadomo, komu poświęcono owe świątynie. Nazwano je literami A, B, C oraz D.

Nowa rzymska atrakcja turystyczna dostępna jest codziennie z wyjątkiem poniedziałków i niektórych głównych świąt. Bilet wstępu kosztuje 5 euro.

Na terenie znajdują się m.in. kolosalna kamienna głowa jednego z bóstw czczonych w świątyniach oraz fragment kamiennego uskrzydlonego anioła zwycięstwa. Do obiektu zbudowano schody i windę, bo żeby dostać się do ruin, trzeba kilka metrów zejść lub zjechać.