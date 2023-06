Prezydent Rosji Władimir Putin planuje wizytę w Turcji. Został zaproszony przez swojego tureckiego odpowiednika Recepa Tayyipa Erdoğana. Na razie nie podano konkretnej daty.

Recep Tayyip Erdoğan i Władimir Putin (zdjęcie z 2022 r.) / AA/ABACA / PAP/Abaca

Władimir Putin prawdopodobnie w niedługim czasie uda się do Turcji. Informację o podróży potwierdził rosyjskiej agencji "Interfax" doradca Putina Jurij Uszakow.

Prezydent Turcji zaprosił naszego prezydenta (Władimira Putina - przyp. red.) do odwiedzenia Turcji. Są plany, ale szczegółowe warunki nie zostały jeszcze omówione - zaznaczył Uszakow.

Wcześniej media pisały, że prezydent Rosji może przyjechać do Turcji w kwietniu na otwarcie budowanej przez Rosatom elektrowni jądrowej Akkuyu lub w czerwcu - na inauguracji kolejnej kadencji prezydenckiej Erdogana.

Przywódcy Rosji i Turcji ostatni raz spotkali się osobiście w lipcu 2022 roku podczas wizyty w Iranie.

Media wielokrotnie podkreślały, że Ankara stara się w czasie wojny zrównoważyć dobre stosunki zarówno z Moskwą, jak i z Kijowem.

Co do zasady sprzeciwia się sankcjom, ale zapowiada, że nie pozwoli na ich obejście w Turcji, a rosyjskie wojsko nie będzie mogło używać żadnych dostarczonych produktów do celów militarnych.