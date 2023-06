Papież Franciszek, przebywający po operacji w rzymskiej klinice Gemelli, odwiedził w czwartek oddział onkologii i neurochirurgii dziecięcej, znajdujący się w pobliżu jego prywatnego apartamentu - poinformował Watykan. Spotkał się tam z dziećmi, ich rodzicami i personelem medycznym. Papież wkrótce ma opuścić szpital.

Papież Franciszek / ETTORE FERRARI / PAP/EPA

Watykan opublikował zdjęcia z wizyty papieża na oddziale dziecięcym na dziesiątym piętrze szpitala.

Franciszek pożegnał się również z kierownictwem rzymskiej kliniki - podała agencja Ansa.

To może wskazywać na to, że papież opuści wkrótce szpital, w którym przebywa od 7 czerwca, gdy przeszedł operację jamy brzusznej. W środę Watykan informował, że nastąpi to w najbliższych dniach.