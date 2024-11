Amnesty International wydało oświadczenie, w którym wzywa władze do jej uwolnienia. Natomiast Specjalna Sprawozdawczyni ds. Republiki Islamskiej Iranu Mai Sato oświadczyła, że będzie uważnie monitorować ten incydent, a zwłaszcza reakcje władz.

Studentka, która protestowała na uniwersytecie, zamieniła swoje ciało - od dawna wykorzystywane jako narzędzie represji - w symbol sprzeciwu. Wzywam do jej uwolnienia i zaprzestania nękania kobiet - powiedziała Narges Mohammadi, irańska laureatka Pokojowej Nagrody Nobla, która obecnie przebywa w więzieniu w Teheranie. Kobieta została skazana za działania propagandowe przeciwko reżimowi.

Restrykcyjne prawo w Iranie

W Iranie obowiązuje jedno z najbardziej restrykcyjnych praw dotyczących kobiet. Od dawna jest to powodem wielu protestów, których największa fala miała miejsce w 2022 roku po śmierci 22-letniej Mahsy Amini. Dziewczyna zmarła po brutalnym pobiciu przez policję moralności za to, że nakrycie głowy niedostatecznie zasłaniało jej włosy. Protesty te były silnie tłumione przez służby, w ich wyniku zginęło co najmniej 50 osób.