Na Wyspach Brytyjskich śnieg i mróz. W Szkocji zanotowano -15 C, a w pobliżu lotniska Stansted spadło 15 cm opadów.

Dworzec kolejowy w Leeds na zdjęciu ilustracyjnym / Adam Vaughan / PAP/EPA

Na chwilę obecną lotnisko w Stansted nie obsługuje żadnych lotów. Heathrow funkcjonuje w ograniczonym zakresie, a zarząd Gatwick apeluje do pasażerów, by sprawdzili swój lot online przed rozpoczęciem podróży.

Brytyjskie porty lotnicze notorycznie nie inwestują w sprzęt do usuwania śniegu, uważając, że pojawia się on na Wyspach niezwykle rzadko - wolą zatem ryzykować. Gdy nadchodzi prawdziwa zima, jest go zawsze za mało lub nie funkcjonuje on właściwie. Między innymi dlatego opady, które w Polsce wywołałyby zaledwie uśmiech, na Wyspach paraliżują państwo - relacjonuje londyński korespondent RMF FM Bogdan Frymorgen.

Nie jeżdżą pociągi i utrudniony jest ruch na drogach. Nawet w metrze, z uwagi na to, że niektóre jego odcinki biegną na powierzchni, nastąpiły poważne opóźnienia.

A przecież od kilku dni wiadomo było, że nadchodzi mroźny front atmosferyczny i należy się spodziewać obfitych opadów. Zima "Made in England" właśnie się rozpoczęła - konkluduje dziennikarz RMF FM.