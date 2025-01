Papież Franciszek podziękował w niedzielę negocjatorom rozejmu między Izraelem i Hamasem. Podczas spotkania z wiernymi w Watykanie apelował do obu stron o przestrzeganie zawieszenia broni.

/ FILIPPO MONTEFORTE / East News

Zwracając się do tysięcy wiernych przybyłych na Plac Świętego Piotra na modlitwę Anioł Pański papież powiedział:

W minionych dniach ogłoszono, że dziś wchodzi w życie zawieszenie broni w Strefie Gazy. Wyrażam wdzięczność wszystkim mediatorom. Mediacje na rzecz pokoju to piękna praca. Dziękuję mediatorom. I dziękuję wszystkim zaangażowanym stronom w ten ważny rezultat - mówił Franciszek i dodał: Pragnę, by to, co uzgodniono, było przestrzegane natychmiast przez strony i by wszyscy zakładnicy mogli wrócić nareszcie do domu i objąć swoich bliskich. Modlę się bardzo za nich i za ich rodziny.

Wyrażam też nadzieję, że pomoc humanitarna w wielkich rozmiarach dotrze jeszcze szybciej do ludności Strefy Gazy, której pilnie potrzebuje - zaznaczył Franciszek.

Podkreślił, że Izraelczycy i Palestyńczycy "potrzebują wyraźnych znaków nadziei".

Papież zaapelował do władz politycznych obu stron, aby przy pomocy wspólnoty międzynarodowej osiągnęły " sprawiedliwe rozwiązanie dla dwóch państw". Franciszek wyraził pragnienie, by wszyscy powiedzieli "tak dla dialogu, tak dla pojednania, tak dla pokoju".

Wezwał wiernych, by modlili się w tej intencji. Papież prosił też o modlitwę za Ukrainę.