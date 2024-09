Ośmiu Polaków zostało uratowanych z żaglówki, która zatonęła w pobliżu wyspy Lewita na Morzu Egejskim - poinformował w poniedziałek grecki portal Protothema. Uratowanych przetransportowano na wyspę Kos.

Zdjęcie ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

Jak informuje grecki portal Protothema, ośmiu Polaków zostało uratowanych z żaglówki, która zatonęła w pobliżu wyspy Lewita na Morzu Egejskim.

Statek pływał pod banderą Francji, zatonął z nieznanych powodów w odległości ok. 3 mil morskich (ok. 5,5 km) od wyspy Lewita, należącej do archipelagu Dodekanez. W okolicy wiał wiatr z siłą 7 w skali Beauforta.



Uratowanych Polaków przetransportowano helikopterem na wyspę Kos. Jak się okazało, turyści zdołali wejść na łódź pomocniczą i wezwali służby ratunkowe.



Do pomocy na miejsce skierowano jednostkę greckiej straży przybrzeżnej i fregatę marynarki wojennej.