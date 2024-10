W 2021 r. po kłótni z żoną Tom Phillips zabrał trójkę dzieci i uciekł w nieznane miejsce. Teraz pierwszy raz od prawie trzech lat dostrzeżono ich na zachodnim wybrzeżu Wyspy Północnej Nowej Zelandii. Zostali zauważeni w zalesionej i trudno dostępnej części kraju. Cała czwórka ubrana była w stroje maskujące.

(Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Policja z regionu Waikato poinformowała, że w poniedziałek dostała zgłoszenie, iż 37-letni Phillips, 8-letnia Ember, 9-letni Maverick i 11-letnia Jayda zostali zauważeni na rozległym, trudno dostępnym terenie niedaleko miasteczka Marokopa i drogi Coutts Road.

Kilka dni wcześniej na nagraniu zrobionym przez myśliwych uwieczniono mężczyznę z trójką dzieci, wędrujących z plecakami po lesie. Funkcjonariusze uznali zgłoszenie i nagranie za wiarygodne i rozpoczęli poszukiwania.

Mimo obszernych poszukiwań z zaangażowaniem śmigłowca, jak dotąd nie udało się trafić na ślad mężczyzny. Policja zaapelowała do wszystkich, którzy mogą pomóc w sprawie o kontakt.

Grupa nastolatków, która nagrała całą czwórkę, opisała, że mężczyzna miał długą brodę i broń, a dzieci maski na twarzach. Ich strój przypominał kamuflaż, a na plecach nosili duże plecaki. Nowozelandzkie media przekazały, że jest to pierwszy raz, kiedy zauważono całą czwórkę razem.

Jestem taka szczęśliwa, że wszystkie tam są. Ulżyło mi, gdy zobaczyłam całą trójkę moich dzieci, wszystkie żyją - powiedziała matka dzieci Catherine w rozmowie z New Zealand Herald po zobaczeniu nagrania.

Sprawa sięga 2021 roku

We wrześniu w 2021 r. Tom zabrał dzieci i wyszedł z domu, w rezultacie rodzina zgłosiła zaginięcie. Rozpoczęto szeroką akcję policyjną na lądzie i morzu. Jednak po 19 dniach wrócili, Phillips mówił wtedy, że zabrał dzieci na dłuższą wycieczkę.

Niecałe trzy miesiące później, po kłótni z żoną mężczyzna ponowie zabrał ze sobą dzieci i wyszedł, tym razem nie wrócili aż do dzisiaj.

Od kiedy mężczyzna opuścił dom z dziećmi, do policji co jakiś czas wpływały zgłoszenia, że był on widziany w okolicach regionu Waikato. Phillips podejrzewany jest też o napad na bank, kradzież quada oraz włamanie do sklepu.