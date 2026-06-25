Odbudowa Ukrainy pochłonie fortunę. Szef Banku Światowego podał kwotę

RMF24

Odbudowa Ukrainy po zniszczeniach wojennych to jedno z największych wyzwań finansowych XXI wieku. Jak ujawnił w Gdańsku szef Banku Światowego Ajay Banga, kraj będzie potrzebował ponad 580 miliardów dolarów w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Wsparcie międzynarodowe już płynie, ale – jak podkreślają eksperci – kluczowa będzie rola sektora prywatnego i wdrożenie niezbędnych reform.

W Gdańsku trwa dwudniowa Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy (URC 2026), podczas której światowi liderzy i przedstawiciele instytucji finansowych debatują nad przyszłością kraju zmagającego się z rosyjską agresją. Najważniejszy wniosek? Skala potrzeb finansowych Ukrainy jest bezprecedensowa.

Rzeczywistość jest taka, że Ukraina będzie potrzebować ponad 580 miliardów dolarów w ciągu nadchodzącej dekady na odbudowę - podkreślił Ajay Banga, prezes Banku Światowego.

Bank Światowy już działa. Jesteśmy w trakcie pozyskiwania 2 miliardów dolarów na rzecz SPUR 2.0 (Special Program for Ukraine Recovery - Specjalny Program Odbudowy Ukrainy), w tym od szeregu europejskich partnerów, co przekłada się na dostępność 6 mld dolarów finansowania dla Ukrainy - przekazał podczas konferencji Banga.

Ajay Banga nie ukrywa, że bez zaangażowania sektora prywatnego odbudowa Ukrainy nie będzie możliwa. Sektor prywatny nie pojawi się bez rządów prawa i odpowiednich reform - zaznaczył szef Banku Światowego. Wskazał, że kluczowe będą zmiany w sektorze energetycznym, w tym prywatyzacja, oraz uruchomienie specjalnych funduszy wspierających inwestycje.

Podsumował, że to naród ukraiński powinien móc samemu wybrać swoją przyszłość. Pomagać, zachęcać i wspierać — a potem jest to ich przyszłość i ich wybór, którego muszą dokonać. Tak samo, jak zrobili to Polacy, kiedy nadeszła ich szansa - powiedział Ajay Banga, podkreślając, że ostateczny kształt odbudowy powinien należeć do samych Ukraińców.

Program SPUR 2.0 realizowany jest w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju (IDA), które wspiera najbiedniejsze kraje świata poprzez preferencyjne finansowanie. Celem jest nie tylko odbudowa infrastruktury, ale także wsparcie ukraińskiego sektora prywatnego i stworzenie warunków do trwałego rozwoju gospodarczego.

Konferencje URC służą budowaniu międzynarodowego wsparcia dla Ukrainy. W tym roku Gdańsk gości liderów z całego świata, którzy wspólnie szukają sposobów na finansowanie odbudowy i stymulowanie inwestycji w ukraińską gospodarkę.