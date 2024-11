Pozostający od wtorku w cieśninie Kattegat chiński statek Yi Peng 3, którego załoga podejrzana jest o zerwanie dwóch kabli telekomunikacyjnych na Morzu Bałtyckim, może mieć uszkodzoną kotwicę - wynika ze zdjęć opublikowanych w piątek przez duńskiego nadawcę publicznego DR.

Statek Yi Peng 3 w duńskiej strefie / Mikkel Berg Pedersen / PAP/EPA

Na filmie ramiona jednej z wciągniętych kotwic są powykrzywiane w różne strony. W ocenie kapitana marynarki i analityka think tanku Nordic Defence Analysis Jensa Wenzela Kristoffersena kotwica "gdzieś utknęła, ale nie wiadomo, kiedy doszło do uszkodzenia". "Wymagało to dużej siły" - podkreślił.

Ekspert widzi analogię z innym przypadkiem, uszkodzeniem kotwicą jesienią ub.r. gazociągu łączącego Estonię i Finlandię. Podejrzany jest o to chiński kontenerowiec NewNew Polar Bear. Wówczas statek opuścił Bałtyk, zanim fińskie organy wszczęły dochodzenie.

Yi Peng 3 w piątek wciąż pozostawał w cieśninie Kattegat na wodach międzynarodowych w duńskiej strefie ekonomicznej. Jednostka jest obserwowana w bliskiej odległości przez patrolowce duńskiej marynarki wojennej.

Z kolei szwedzcy wojskowi na zlecenie prokuratury w Sztokholmie biorą udział w badaniu miejsc, w których doszło do przerwania obu podmorskich kabli. W trudnych warunkach atmosferycznych w głębinach morskich pomagają im podwodne bezzałogowce. Szwedzka policja wszczęła śledztwo w związku z możliwym sabotażem.

W niedzielę i w poniedziałek doszło do uszkodzenia dwóch podmorskich kabli telekomunikacyjnych, jednego łączącego Litwę ze Szwecją oraz drugiego łączącego Finlandię z Niemcami. Miejsca incydentów znajdują się w szwedzkiej strefie ekonomicznej, na południowy wschód od wyspy Gotlandia oraz na południe od wyspy Olandia. Yi Peng 3 wypłynął z jednego z portów naftowych w Rosji.