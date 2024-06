Nieudaną próbę wystrzelenia pocisku balistycznego podjęła Korea Północna w nocy z wtorku na środę. "Rakieta przeleciała ponad 200 km i eksplodowała" - powiadomiła agencja Yonhap powołując się na źródła wojskowe.

26 czerwca, Korea Południowa. Ludzie oglądają wiadomości na stacji w Seulu / JEON HEON-KYUN / PAP

Korea Północna najprawdopodobniej użyła pocisku hipersonicznego

Dowództwo Połączonych Szefów Sztabów (JCS) poinformowało w oświadczeniu, że Korea Północna wystrzeliła niezidentyfikowany pocisk balistyczny z okolic stolicy kraju, Pjongjangu, około godz. 5.30 w środę (22.30 we wtorek w Polsce).

Źródło wojskowe poinformowało agencję Yonhap, że wystrzelenie zakończyło się niepowodzeniem po tym, gdy pocisk przeleciał około 250 km w kierunku Morza Japońskiego.

JCS przekazało później południowokoreańskim dziennikarzom, że rakieta wybuchła, gdy przelatywała nad wodami w okolicach miasta Wonsan na wschodnim wybrzeżu Korei Północnej. Fragmenty spadły do morza w odległości do 250 km od miejsca wystrzelenia. Nie ma informacji o szkodach.

JCS podejrzewa, że był to pocisk hipersoniczny na paliwo stałe, czyli taki, który porusza się z prędkością ponad pięciokrotnie większą od prędkości dźwięku. Pociski na paliwo stałe są uważane za trudniejsze do wykrycia przed wystrzeleniem w porównaniu z pociskami na paliwo ciekłe, ponieważ wymagają mniej procedur przygotowawczych, takich jak wtrysk paliwa.

Japońskie ministerstwo obrony przekazało, że rakieta osiągnęła pułap około 100 km i pokonała ponad 200 km, zanim spadła poza wyłączną strefą ekonomiczną Japonii na Morzu Japońskim.

Reżim Korei Północnej o "prowokacjach"

Reżimowe władze Korei Północnej potępiły w poniedziałek przybycie do Korei Południowej amerykańskiego lotniskowca o napędzie atomowym USS Theodore Roosevelt i ostrzegły przed podjęciem "przytłaczających i nowych" środków odstraszania przed - jak się wyraziły - "prowokacyjnym aktem".

Lotniskowiec przybył w sobotę do Pusan, 320 km na południowy wschód od Seulu, aby wziąć udział w trójstronnych ćwiczeniach z Koreą Południową i Japonią. Prezydent Korei Południowej Jun Suk Jeol odwiedził to miasto we wtorek z okazji 74. rocznicy wybuchu wojny koreańskiej.

Obie Koree formalnie pozostają w stanie wojny, ponieważ konflikt zbrojny z lat 1950-53 zakończył się podpisaniem rozejmu, a nie traktatu pokojowego.



Testy rakietowe, czyli ćwiczenia Freedom Edge

Ćwiczenia Freedom Edge są wynikiem porozumienia zawartego przez szefów obrony USA, Korei Południowej i Japonii przed podpisaniem 19 czerwca przez dyktatorów Władimira Putina i Kim Dzong Una traktatu o wzajemnej obronie.

Zgodnie z tym porozumieniem Rosja i Korea Północna mają "niezwłocznie" i "wszelkimi dostępnymi sposobami" udzielić sobie nawzajem wsparcia w przypadku agresji z zewnątrz.

Północ po raz ostatni wystrzeliła salwę około 10 pocisków balistycznych krótkiego zasięgu w kierunku Morza Japońskiego 30 maja.