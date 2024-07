Izrael pozostaje głównym partnerem strategicznym USA na Bliskim Wschodzie. Jednak rządy prawicowego premiera Benjamina Netanjahu doprowadziły do poważnych kontrowersji w stosunkach z administracją Bidena. W marcu przywódca Demokratów w Senacie Chuck Schumer wezwał do rozpisania w Izraelu nowych wyborów, argumentując to koniecznością dokonania przez ten kraj "istotnej korekty kursu", aby osiągnąć trwały pokój z Palestyńczykami.

Jednocześnie Stany Zjednoczone wspierają militarnie Izrael w obecnym konflikcie zbrojnym z terrorystycznym Hamasem w Strefie Gazy. Amerykańska pomoc była też szczególnie widoczne podczas zmasowanego ataku irańskich rakiet i dronów na państwo żydowskie w kwietniu tego roku.