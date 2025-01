"Ale to nie wystarczy: mam dość znoszenia takich aktów przemocy, które mają tu miejsce co kilka tygodni; dokonywanych przez sprawców, którzy przybyli do nas w poszukiwaniu ochrony. Ta źle rozumiana tolerancja jest całkowicie nieadekwatna. Władze muszą pracować na pełnych obrotach, aby dowiedzieć się, dlaczego zamachowiec nadal przebywał w Niemczech. Ustalenia muszą natychmiast pociągnąć za sobą konsekwencje, nie wystarczy mówić" - oświadczył Scholz.

Media podkreśliły, że atak w Bawarii może wpłynąć na kampanię przed wyborami do Bundestagu, które odbędą się 23 lutego.

"Gniew wywołany atakiem może nie tylko zmienić miasto, ale także kampanię wyborczą" - ocenił tygodnik "Spiegel".

"Kwestia migracji i azylu stanie się teraz dla wielu obywateli jeszcze ważniejsza niż po zamachu terrorystycznym w Magdeburgu. AfD, która obiecuje najbardziej radykalne rozwiązania, postrzega plany deportacyjne Donalda Trumpa w USA jako model i jest już drugą najsilniejszą partią w sondażach, może być zadowolona" - skomentował w czwartek szwajcarski dziennik "Tages-Anzeiger".