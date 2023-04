Gość RMF FM był pytany, dlaczego nic nie wiemy o tej decyzji. Zdaniem eksperta fundacji Stratpoints "ze względów bezpieczeństwa": To jest ogromne przedsięwzięcie, trzeba przygotować szereg elementów infrastruktury naziemnej. Tę infrastrukturę naziemną widać, tego się nie ukryje. Ona musi być wybudowana na lotnisku. Rozłożenie lotnisk ukraińskich Rosjanie doskonale znają - wyjaśniał gość RMF FM. Jeżeli teraz ogłosimy, że przygotowujemy się do przekazania samolotów, że te samoloty będą w jakimś okresie czasu dostarczone, to nic prostszego dla Rosjan, jak skoncentrować swoje wysiłki na tych lotniskach. I je po prostu zniszczyć. I nawet jeżeli podejmiemy decyzję, wyszkolimy personel, będziemy mieli sprzęt, to nie będzie po prostu gdzie wylądować - dodał generał.

"Nie ma możliwości, żeby F-16 wylądował na polu"

Gość RMF FM tłumaczył także, że samoloty wielozadaniowe "są bardzo podatne na wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia" dlatego na przysłowiowym polu nie wylądują: Nie ma takiej możliwości, to jest samolot, zresztą jak każdy samolot odrzutowy, jest bardzo podatny na wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia pochodzące z ziemi i bardzo łatwo uszkodzić silnik. Na polu na pewno nie wyląduje, doraźnie na lotniskach przystosowanych tak, ale krótko - wyjaśnił gość RMF FM.



"Proces wznowienia nawyków i przystosowania do aktualnej sytuacji będzie krótszy"

Były Komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie odniósł się także do informacji o tym, że ukraiński legion zagraniczny przyjmie pilotów potrafiących latać na samolotach F-16. Czy tacy ludzie w ogóle są? - pytał prowadzący rozmowę Piotr Salak. Są i nie jest to nowy pomysł. Jak sięgniemy do historii, to chociażby w wojnie polsko-rosyjskiej w 1921 roku brali udział amerykańscy ochotnicy, którzy walczyli po stronie polskiej. W bitwie o Wielką Brytanię walczyły różne nacje. To się stosowało i w Korei, i w Wietnamie - przekonywał ekspert. Tacy piloci, jeżeli chodzi o współczesne samoloty bojowe, są. Zawodowe życie pilota jest stosunkowo krótkie. Bardzo często po osiągnięciu tej minimalnej wysługi lat, którą musi zgodnie z odpowiednimi przepisami odpracować, odchodzą. Latają w liniach lotniczych czy zajmują się zupełnie innymi rzeczami - dodał gen. Rajchel.