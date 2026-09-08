Ławrow powiedział, czego chce Putin i pochwalił Trumpa. Kreml pewny zwycięstwa

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Rosja zamierza kontynuować wojnę przeciwko Ukrainie, jeśli Zachód nie spełni jej warunków – oświadczył szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow, który pochwalił równocześnie administrację Donalda Trumpa za „zrozumienie przyczyn” wojny z Ukrainą. Rzecznik Kremla przekazał, że Moskwa jest przekonana, iż zwycięża w konflikcie. Seria wypowiedzi przedstawicieli rosyjskich władz pojawia się tuż po spotkaniu z wysłannikami Waszyngtonu.

Putin i Ławrow podczas Forum Ekonomicznego we Władywostoku (fot. IMAGO/Vyacheslav Prokofiev/Imago Stock and People)

Putin i Ławrow podczas Forum Ekonomicznego we Władywostoku (fot. IMAGO/Vyacheslav Prokofiev/Imago Stock and People) / East News

Rosja będzie kontynuować wojnę

W wywiadzie dla rosyjskiej dziennikarki Julii Mienszowej Ławrow stwierdził, że Moskwa wolałaby realizować swoje cele przy stole negocjacyjnym, jednak – jak zaznaczył – będzie je osiągać „na polu walki”.

Szef MSZ Rosji przekonywał, że państwa Zachodu miały wielokrotnie możliwość doprowadzenia do porozumienia w sprawie wojny w Ukrainie, lecz nie pozwoliły Kijowowi zawrzeć umowy. Oświadczył przy tym, że Rosja obecnie nie prowadzi rozmów pokojowych.

Wcześniej źródła na Kremlu sygnalizowały, że ewentualny powrót do negocjacji będzie możliwy po wyborach do Dumy Państwowej w Rosji, które odbędą się 20 września. Ta data jest szczególna także dla państw NATO, które obawiają się, że po przeprowadzonej kampanii wyborczej i głosowaniu, Moskwa może zdecydować się na kolejną falę mobilizacji i - być może - próbę dokonania prowokacji wobec, któregoś z państw zachodnich. Wśród krajów potencjalnie zagrożonych ofensywnymi działaniami Rosji wymienia się Łotwę, Litwę, Estonię, a także Polskę i Mołdawię.

5 i 6 września specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff oraz Jared Kushner odwiedzili Moskwę i Kijów. Tematem wizyt miała być możliwość wznowienia negocjacji pokojowych.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił wcześniej, że amerykańscy rozmówcy przedstawili propozycje dotyczące deeskalacji przed zimą. Dotyczyć miały one między innymi infrastruktury energetycznej, dostaw zboża oraz eksportu ropy i gazu. Zełenski ocenił, że Rosja może jesienią i zimą nasilić ataki na ukraińską energetykę, by wywierać presję na Kijów.

Według przecieków z rozmów, Kushner i Witkoff nie zaprezentowali nowych koncepcji, prowadzących do wstrzymania konfliktu, a raczej skupili się na forsowaniu znanych już propozycji. Ludzie Donalda Trumpa mieli - według słów Wołodymyra Zełenskiego - nalegać w Moskwie na zaprzestanie przez obie strony uderzeń na infrastrukturę energetyczną w trakcie okresu zimowego.

Osobną kwestią pozostaje możliwy kryzys żywnościowy, wywołany atakami na transporty płynące przez Morze Czarne. Ławrow odniósł się również do propozycji wstrzymania uderzeń. Według rosyjskiego ministra z inicjatywą miała wystąpić Ukraina, angażując w rozmowy Turcję.

Szef rosyjskiej dyplomacji porównał ją do funkcjonującej w latach 2022–2023 czarnomorskiej inicjatywy zbożowej. Powtórzył stanowisko Moskwy, według którego Ukraina miała wykorzystywać cywilne jednostki do transportu broni, a warunki dotyczące eksportu rosyjskiego zboża i nawozów nie zostały spełnione. Propozycję uznał za „nie do przyjęcia”.

Ile Rosja wydaje na wojnę? 2,5 miliarda rubli na godzinę, a to i tak za mało, żeby zdobyć Donbas Rosja wydaje gigantyczne pieniądze na wojnę z Ukrainą. Wydatki można liczyć w miliardach rubli... na godzinę. Z drugiej strony, mimo posiadania przewagi na froncie, wojska Władimira Putina mogą - zgodnie z oceną amerykańskiego Instytutu Badań nad…

Ławrow chwali administrację Trumpa

Ławrow mówił o relacjach Moskwy z Waszyngtonem podczas konferencji prasowej. Przekonywał, że administracja Trumpa ma wolę i zdolność analizowania fundamentów konfliktu.

Od samego początku administracja Trumpa wykazywała zarówno chęć, jak i zdolność dostrzegania pierwotnych przyczyn konfliktu. To właśnie pozwala nam oczekiwać, że rozmowy, negocjacje i kontakty z odpowiednimi wysłannikami będą korzystne dla obu stron – powiedział Ławrow.

Rosyjskie władze od początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę przedstawiają własne uzasadnienia agresji, obarczając odpowiedzialnością m.in. Ukrainę i państwa Zachodu. Kijów oraz jego sojusznicy odrzucają tę narrację, podkreślając, że Rosja 24 lutego 2022 roku rozpoczęła niesprowokowaną, pełnoskalową agresję przeciwko sąsiedniemu państwu.

Ławrow nie sprecyzował, które konkretnie kwestie uważa za „źródłowe przyczyny” konfliktu.

Strategia USA budzi wątpliwości

Do kwestii niejasnych relacji między Waszyngtonem i Moskwą odniósł się publicysta „Washington Post” i ekspert Rady Stosunków Zagranicznych (CFR) Max Boot.

Boot ocenił, że kampanię sabotażu, dywersji i gróźb prowadzoną przez Rosję w Europie częściej określa się mianem wojny hybrydowej lub działań w „szarej strefie”. Według publicysty trafniejszym określeniem jest jednak „terroryzm sponsorowany przez państwo”. W ten sposób zresztą nazwano działania Rosji w oficjalnym proteście polskiego MSZ, przekazanym na ręce rosyjskiego ambasadora w Warszawie.

Jak przypomniał, Władimir Putin zarzuca Zachodowi przedłużanie wojny poprzez pomoc udzielaną Ukrainie. Rosyjski przywódca w ubiegłym tygodniu nazwał zachodnie państwa „rekinami imperializmu” i zagroził konsekwencjami tym, którzy – w jego ocenie – chcieliby osłabić Rosję.

Publicysta skrytykował też milczenie prezydenta Donalda Trumpa w tej sprawie. Jego zdaniem sygnały płynące z Waszyngtonu są niejednoznaczne i mogą być odczytywane na Kremlu jako brak gotowości do stanowczej odpowiedzi.

Boot zwrócił uwagę, że wysłannicy Trumpa – Steve Witkoff i Jared Kushner – odbyli spotkanie z Putinem w czasie ograniczania amerykańskiego wsparcia dla Ukrainy i napięć w relacjach USA z europejskimi sojusznikami.

David Ignatius w tekście opublikowanym w magazynie „Foreign Policy” podkreślił, że ponowne zaangażowanie Stanów Zjednoczonych we współpracę z Unią Europejską i NATO jest niezbędne, by uniknąć – jak ocenił – katastrofalnych konsekwencji.

Zawieszenie broni dobiegło końca. Pociski balistyczne i drony uderzyły w Kijów Po krótkim zawieszeniu broni, rosyjskie wojska wznowiły ataki na Kijów. W nocy z poniedziałku na wtorek stolica Ukrainy została zaatakowana pociskami balistycznymi i dronami. Co najmniej sześć osób zostało rannych, a w gruzach zniszczonych budynków…

Rosja bardzo pewna siebie, co potwierdza Pieskow

Rosja jest przekonana, że jej siły zbrojne wkrótce zrealizują wyznaczone cele w wojnie przeciwko Ukrainie – oświadczył natomiast we wtorek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Według Pieskowa wojna „dawno by się zakończyła”, gdyby ukraińskie władze były gotowe podjąć określone decyzje. Nie sprecyzował, o jakie działania chodzi.

Oświadczył również, że rosyjska strona od dawna wskazuje warunki, na których byłaby gotowa uczestniczyć w uregulowaniu konfliktu.

Jesteśmy pewni, że zwycięstwo jest bardzo blisko, jesteśmy pewni naszych wojskowych – powiedział, cytowany przez agencję Interfax.