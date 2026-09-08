Zawieszenie broni dobiegło końca. Pociski balistyczne i drony uderzyły w Kijów

W noc z poniedziałku na wtorek mieszkańcy Kijowa ponownie usłyszeli syreny alarmowe. Rosyjskie siły zaatakowały stolicę Ukrainy pociskami balistycznymi, a także dronami. Według informacji przekazanych przez mera Kijowa, Witalija Kliczkę, w wyniku uderzeń ucierpiały budynki mieszkalne oraz placówka edukacyjna w dzielnicy Hołosijowskiej. W jednym z domów pod gruzami mogą znajdować się uwięzieni ludzie. Służby ratunkowe prowadzą akcję poszukiwawczą.
Koniec zawieszenia broni
Atak nastąpił tuż po zakończeniu trzydniowego zawieszenia broni, które Rosja i Ukraina ogłosiły w związku z wizytą amerykańskich negocjatorów – Steve’a Witkoffa i Jareda Kushnera. Moratorium miało obowiązywać podczas rozmów w Moskwie i Kijowie. Tuż przed północą rosyjska agencja TASS potwierdziła, że zawieszenie broni dobiegło końca. Chwilę później nad Kijowem rozległy się eksplozje.
Według informacji przekazanych przez władze Kijowa, w wyniku ataku rannych zostało co najmniej sześć osób, z czego trzy przewieziono do szpitala. Pożary wybuchły w kilku dzielnicach miasta, także w budynkach mieszkalnych.
Rosyjskie drony uderzyły również w rejonach Fastów i Boryspol pod Kijowem. Celem były centra logistyczne i przedsiębiorstwa przemysłowe. Strażacy przez całą noc walczyli z pożarami, które wybuchły po eksplozjach.
Brak przełomu w rozmowach pokojowych
Spotkania amerykańskich wysłanników w Moskwie i Kijowie nie przyniosły oczekiwanego przełomu w rozmowach pokojowych. Wojna, która rozpoczęła się ponad cztery lata temu inwazją Rosji na Ukrainę, wciąż zbiera tragiczne żniwo.
Ataki Ukrainy
Ukraina również wykonała uderzenia na terytorium Rosji. Drony zaatakowały infrastrukturę cywilną w rosyjskim mieście Saratów nad Wołgą i zranił kilka osób, poinformował we wtorek gubernator obwodu Roman Busargin w komunikatorze Telegram.
W obwodzie saratowskim znajduje się duża rafineria ropy naftowej zarządzana przez państwowy koncern naftowy Rosnieft, a także szereg innych obiektów przemysłowych i wojskowych.