Zawieszenie broni dobiegło końca. Pociski balistyczne i drony uderzyły w Kijów

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Po krótkim zawieszeniu broni, rosyjskie wojska wznowiły ataki na Kijów. W nocy z poniedziałku na wtorek stolica Ukrainy została zaatakowana pociskami balistycznymi i dronami. Co najmniej sześć osób zostało rannych, a w gruzach zniszczonych budynków mogą znajdować się uwięzieni ludzie.

W noc z poniedziałku na wtorek mieszkańcy Kijowa ponownie usłyszeli syreny alarmowe. Rosyjskie siły zaatakowały stolicę Ukrainy pociskami balistycznymi, a także dronami. Według informacji przekazanych przez mera Kijowa, Witalija Kliczkę, w wyniku uderzeń ucierpiały budynki mieszkalne oraz placówka edukacyjna w dzielnicy Hołosijowskiej. W jednym z domów pod gruzami mogą znajdować się uwięzieni ludzie. Służby ratunkowe prowadzą akcję poszukiwawczą.

Koniec zawieszenia broni

Atak nastąpił tuż po zakończeniu trzydniowego zawieszenia broni, które Rosja i Ukraina ogłosiły w związku z wizytą amerykańskich negocjatorów – Steve’a Witkoffa i Jareda Kushnera. Moratorium miało obowiązywać podczas rozmów w Moskwie i Kijowie. Tuż przed północą rosyjska agencja TASS potwierdziła, że zawieszenie broni dobiegło końca. Chwilę później nad Kijowem rozległy się eksplozje.

Według informacji przekazanych przez władze Kijowa, w wyniku ataku rannych zostało co najmniej sześć osób, z czego trzy przewieziono do szpitala. Pożary wybuchły w kilku dzielnicach miasta, także w budynkach mieszkalnych.

Rosyjskie drony uderzyły również w rejonach Fastów i Boryspol pod Kijowem. Celem były centra logistyczne i przedsiębiorstwa przemysłowe. Strażacy przez całą noc walczyli z pożarami, które wybuchły po eksplozjach.

Brak przełomu w rozmowach pokojowych

Spotkania amerykańskich wysłanników w Moskwie i Kijowie nie przyniosły oczekiwanego przełomu w rozmowach pokojowych. Wojna, która rozpoczęła się ponad cztery lata temu inwazją Rosji na Ukrainę, wciąż zbiera tragiczne żniwo.

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Ataki Ukrainy

Ukraina również wykonała uderzenia na terytorium Rosji. Drony zaatakowały infrastrukturę cywilną w rosyjskim mieście Saratów nad Wołgą i zranił kilka osób, poinformował we wtorek gubernator obwodu Roman Busargin w komunikatorze Telegram.

W obwodzie saratowskim znajduje się duża rafineria ropy naftowej zarządzana przez państwowy koncern naftowy Rosnieft, a także szereg innych obiektów przemysłowych i wojskowych.