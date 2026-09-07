„Trajektoria rosyjskiej rakiety różniła się”. Szef ukraińskiego wywiadu ostrzega Polskę

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Rosja ma zwiększać presję na wschodnią flankę NATO, w tym w przestrzeni powietrznej Polski, Rumunii i państw bałtyckich – ocenił szef ukraińskiego wywiadu wojskowego HUR gen. Ołeh Iwaszczenko. Jego zdaniem Kreml będzie próbował sprawdzać reakcję Sojuszu i ograniczyć wsparcie wojskowe państw Zachodu dla Ukrainy.

W rozmowie z agencją Ukrinform szef Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR) przekazał, że Moskwa planuje kolejne prowokacje wymierzone we wschodnią flankę NATO.

Według Iwaszczenki ich celem ma być pokazanie rzekomego nieprzygotowania Sojuszu do otwartego konfliktu, a także wywarcie presji na państwa wspierające Kijów.

Generał wskazał na przypadek rosyjskiego pocisku manewrującego Ch-101, który 30 lipca znalazł się w Polsce.

„Od początku lotu trajektoria rakiety różniła się od grupy pocisków wystrzelonych na terytorium Ukrainy, co świadczy o celowym charakterze tych działań” – powiedział Iwaszczenko.

Dodał, że ukraiński wywiad dysponuje materiałami, które – jak zaznaczył – potwierdzają agresywne zamiary Rosji wobec Europy.

Po upadku rosyjskiej rakiety w Tarnawie-Kolonii (woj. lubelskie) przedstawiciele polskiego rządu sygnalizowali, że nie ma oznak, iż pocisk został skierowany tam celowo.

Rakieta ledwo upadła, a Rosjanie ruszyli z dezinformacją. Armia ostrzega Rosyjska propaganda ruszyła niemal natychmiast po znalezieniu pod Lublinem niezidentyfikowanego obiektu - alarmuje Sztab Generalny Wojska Polskiego. Według wojskowych celem dezinformacji jest podważanie zaufania do polskiej obrony powietrznej i…

Rosyjskie systemy Oresznik na Białorusi

Szef HUR odniósł się też do sytuacji na Białorusi. Ocenił, że bezpośrednie ryzyko włączenia się Mińska do wojny pozostaje niskie. Zwrócił jednak uwagę na obecność rosyjskich pododdziałów 101. Brygady Rakietowej, wyposażonych w systemy rakietowe Oresznik.

„Niepokoi nas fakt, że Białoruś otrzymała zezwolenie na umieszczenie na swoim terytorium nadajników sygnałów radiowych, które kierują rosyjskie bezzałogowe statki powietrzne typu Shahed na ukraińskie obiekty cywilne i infrastrukturę krytyczną” – powiedział.

Oresznik to pocisk balistyczny średniego lub pośredniego zasięgu. Teoretycznie może przenosić głowice jądrowe – łącznie sześć, zdolnych do niezależnego naprowadzania na różne cele. Rosja i Białoruś wielokrotnie informowały o rozmieszczeniu rosyjskiej broni jądrowej na terytorium Białorusi.

„Rosja ma rezerwy na kolejne lata”

Iwaszczenko ocenił, że Rosja jest gospodarczo słabsza niż na początku pełnoskalowej inwazji w 2022 roku. Wskazał m.in. na ogromny deficyt budżetowy oraz niedobór pracowników w kluczowych sektorach.

Jednocześnie podkreślił, że Moskwa nadal dysponuje środkami umożliwiającymi kontynuowanie wojny.

„Rosja wciąż dysponuje wystarczającymi rezerwami do prowadzenia wojny przeciwko Ukrainie. Nie wykluczamy, że zasoby te wystarczą zarówno na 2027, jak i na 2028 rok” – zaznaczył szef HUR.

Zaapelował o dalsze uszczelnianie zachodnich sankcji, zwłaszcza o ograniczenie dostaw komponentów elektronicznych, które mogą trafiać do rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego.

Pocisk balistyczny czy manewrujący? Warto znać różnicę Pociski balistyczne i manewrujące mogą razić cele oddalone o setki, a niekiedy tysiące kilometrów. Różnią się jednak przede wszystkim sposobem lotu, prędkością, wysokością, systemami naprowadzania oraz wyzwaniami, jakie stawiają obronie powietrznej.…

Ukraina deklaruje zdolność ataków w głębi Rosji

Generał mówił także o możliwościach ukraińskich sił zbrojnych. Według niego Ukraina jest obecnie zdolna do precyzyjnego rażenia celów wojskowych i gospodarczych na terytorium Rosji na odległość przekraczającą 2 tys. kilometrów.

Jak ocenił, ataki te zmuszają Rosję do reorganizacji logistyki oraz rozpraszania systemów obrony powietrznej. Ukraina od miesięcy uderza dronami dalekiego zasięgu w rosyjskie rafinerie, zakłady zbrojeniowe i bazy paliwowe, chcąc osłabić potencjał militarny i źródła finansowania rosyjskiej armii.