Dobra wiadomość dla fanów The Weeknd. Wrześniowy koncert w Sao Paulo będzie transmitowany na żywo na oficjalnym kanale na platformie YouTube.

Koncert The Weeknd / SplashNews.com/East News / East News

The Weeknd szykuje na wrześniowy koncert w Sao Paulo. Piosenkarz jest Ambasadorem Dobrej Woli i zapowiedział, że 1 dolar od każdego sprzedanego biletu zostanie przekazany na rzecz Funduszu Humanitarnego XO. Koncert będzie transmitowany na żywo za pośrednictwem oficjalnego kanału na platformie YouTube.



Cieszę się, że będziemy transmitować ten koncert na żywo, by ludzie na całym świecie mogli być częścią tego wyjątkowego wieczoru - mówi The Weeknd. Koncert odbędzie się 7 września na stadionie Estádio MorumBIS w Sao Paulo. Zacznie się ok. 2.00 czasu polskiego. Artysta wraca do Brazylii po dziewięciu miesiącach od ostatnich dwóch koncertów.

"Chciałbym przyjechać do każdego miasta i miasteczka na ziemi, dlatego takie chwile jak ta dają nam szansę na połączenie się i dzielenie się tą energią, bez względu na to, gdzie się znajdujesz" - czytamy w komunikacie prasowym.



The Weeknd jest Ambasadorem Dobrej Woli w ramach działającego przy ONZ Światowego Programu Żywnościowego. Artysta zapowiedział, że jeden dolar od każdego sprzedanego biletu zostanie przekazany na rzecz Funduszu Humanitarnego XO. Dodatkowo 10 proc. dochodu ze sprzedaży gadżetów podczas wydarzenia i online trafi do organizacji Brazilian Soul Fund. Działa ona na rzecz pomocy mieszkańcom Brazylii, która została dotknięta klęskami żywiołowym.