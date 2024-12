To już siódma doba protestów przeciwko antyeuropejskiej polityce obecnych władz. Demonstrujący sprzeciwiają się polityce rządzącego ugrupowania Gruzińskie Marzenie, które ogłosiło zawieszenie rozmów o wstąpieniu kraju do UE do 2028 r.

Nie chcę tu rosyjskich porządków. Niech robią to tam u siebie, a mnie niech zostawią tu w spokoju. Jestem Gruzinem - mówił reporterowi RMF FM jeden z mieszkańców stolicy czekający na rozpoczęcie manifestacji.

Właściwie jest zbyt wcześnie, by przewidywać rewolucję. Na razie musimy robić to, co robimy i nie tracić nadziei. Musimy to robić w pokojowy sposób, tak właśnie protestujemy, choć policja ma inne zdanie. Rewolucja nie wydarzy się w jeden dzień, musimy działać dalej, a jeśli będzie musiało do niej dojść, to tak będzie - powiedziała RMF FM młoda Gruzinka.

Woda i gaz łzawiący. Tak gruzińska policja próbowała odsunąć w nocy z poniedziałku na wtorek protestujących od fasady parlamentu w Tbilisi. Wydarzania te śledził specjalny wysłannik RMF FM Mateusz Chłystun. Zobaczcie jego relację Mateusz Chłystun / RMF FM

Władza zamyka sklepy z goglami i kaskami

Prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili, pisząc o dzisiejszych zatrzymaniach opozycjonistów, zwróciła uwagę, że partia rządząca zamknęła sklepy sprzedające maski, gogle i kaski, które do ochrony wykorzystują protestujący.

"Pilnie wzywam naszych partnerów i tych, którzy chcą zapobiec pogłębieniu się kryzysu i destabilizacji: to czas na silny nacisk na partię rządzącą, która spycha kraj na skraj przepaści! Nie spóźnijcie się!" - napisała w serwisie X prozachodnia liderka.