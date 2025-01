Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu w ciągu 30 dni przedstawi wstępny raport w sprawie katastrofy lotniczej nad Potomakiem. W katastrofie samolotu i śmigłowca Black Hawk pod Waszyngtonem zginęło 67 osób.

Tragedia na Potomaku / SHAWN THEW / PAP/EPA

Tragedia nad Potomakiem. Najnowsze ustalenia RMF FM

Płetwonurkowie poszukują ciał. Część z nich może znajdować się we wraku samolotu, który spoczywa w wodzie nieopodal lotniska.

Co wiemy na temat katastrofy? Samolot linii American Airlines podchodził do lądowania od strony Aleksandrii. W niego wleciał śmigłowiec. Maszyny eksplodowały a potem runęły do wody.

To była dość doświadczona załoga, która przeprowadzała wymagany coroczny sprawdzian latania w nocy. Mieli gogle noktowizyjne - powiedział Pete Hegseth szef Departamentu Obrony. Trwa śledztwo w sprawie tej katastrofy.

Szef linii American Airlines Robert Isom przyznał, że nie wie, dlaczego wojskowy śmigłowiec znalazł się na ścieżce lądowania samolotu. Z dostępnych nagrań z dialogu między wieżą kontroli lotów lotniska im. Ronalda Reagana i pilotem śmigłowca wynikało, że kontroler zwracał uwagę pilotowi i polecił mu, by przeleciał za samolotem.

Pilot odparł, że widzi samolot, jednak nie jest jasne, czy miał na myśli tę samą maszynę co kontroler z wieży.