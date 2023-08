Według opublikowanych w piątek rządowych prognoz rekordowe pożary lasów w Kanadzie mogą potencjalnie rozszerzać się jeszcze przez kilka tygodni, we wrześniu ich intensywność zacznie się zmniejszać . Palące się kanadyjskie lasy odpowiadają za 25 proc. wzrost emisji dwutlenku węgla na świecie w bieżącym roku.

Pożary lasów w Kanadzie / DARRYL DYCK / PAP/Abaca

Pożary lasów ogarnęły w tym roku prawie wszystkie 13 kanadyjskich prowincji i terytoriów, zmuszając do ewakuacji ludzi z domów, zakłócając produkcję energii i angażując federalne i międzynarodowe zasoby przeciwpożarowe. Czterech strażaków zginęło na służbie.

Pożary strawiły około 134 tys. kilometrów kwadratowych lasów, ponad sześć razy więcej niż średnia 10-letnia, prawie 168 tys. ludzi zostało zmuszonych do ewakuacji.

To lato zamieniło się w trudny maraton - powiedział w piątek przedstawiciel kanadyjskiej służby leśnej, Michael Norton, na konferencji prasowej.

Nasze najnowsze prognozy wskazują, że w sierpniu i wrześniu w znacznej części Kanady utrzyma się większa niż normalnie aktywność pożarowa - powiedział Norton.

Norton wskazał, że równoczesne wybuchy pożarów w całym kraju były "praktycznie niespotykane" i w dużej mierze spowodowane suszą, która nadal się nasila na niektórych obszarach i przyczyni się do trwającej aktywności pożarowej późnym latem.

Przewidujemy, że we wrześniu potencjalny obszar o skrajnym ryzyku nieco się zmniejszy... (jednak) duże istniejące pożary będą trwały, a nowe mogą wystąpić wszędzie - dodał Norton.

Według szacunków Copernicus Atmosphere Monitoring Service, pożary kanadyjskich lasów spowodowały, że od początku roku do atmosfery trafiło 290 mln ton emisji węglowych. To oznacza, że palące się w Kanadzie lasy przyczyniły się do 25 proc. światowych emisji dwutlenku węgla w 2023 roku. To jest ponad dwukrotnie więcej niż w poprzednim rekordzie rocznym z 2014 roku - 138 mln ton.