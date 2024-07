Za miesiąc w Chicago ma odbyć się Krajowa Konwencja Partii Demokratycznej, w czasie której nowy kandydat musi zaakceptować partyjną nominację.

Czasu jest jednaj mniej ze względu na skomplikowane prawo w stanie Ohio. Krajowy Komitet Demokratyczny musi wskazać kandydata i oficjalnie ogłosić to do 7 sierpnia. Zazwyczaj nominacja odbywa się w czasie konwencji. Demokraci zaplanowali swoją w dniach od 19 do 22 sierpnia. Głosowanie nad kandydatem musi nastąpić najpóźniej 7 sierpnia, aby uniknąć sporów sądowych właśnie w Ohio, gdzie wymaga się, aby główne partie miały kandydata na prezydenta 90 dni przed głosowaniem powszechnym 5 listopada.