Prezydent USA Joe Biden po raz ostatni podczas swojej kadencji oficjalnie darował życie dwóm indykom przed Świętem Dziękczynienia. "Ułaskawione" ptaki to Peach (Brzoskwinia) i Blossom (Kwiat) z Minnesoty.

Joe Biden ułaskawił indyki / YURI GRIPAS / PAP/EPA

Joe Biden ułaskawił indyki podczas poniedziałkowej ceremonii w południowym ogrodzie Białego Domu, w której uczestniczyło 2,5 tys. osób.

Biorąc pod uwagę wasz temperament oraz zaangażowanie w to, by być produktywnymi członkami społeczeństwa, niniejszym ułaskawiam was, Peach i Blossom - ogłosił amerykański przywódca.