Adwokat dziennikarza: Szpieg nie działałby publicznie i tak jawnie

Przedstawiciele ambasady USA stawili się w sądzie w Jerozolimie na przesłuchanie w sprawie wniosku policji o przedłużenie aresztu.

Opublikował informacje otwarcie i w pełni, nie próbując niczego ukrywać. Jeśli ta informacja stanowi pomoc dla wroga, to wielu innych dziennikarzy w Izraelu, w tym izraelscy reporterzy, również powinni zostać aresztowani - powiedziała adwokat reprezentująca Loffredo. Szpieg nie działałby publicznie i tak jawnie - dodała.



Portal Middle East Monitor poinformował natomiast, że oprócz Loffredo we wtorek zatrzymano czterech innych dziennikarzy. Przytoczono wypowiedź jednego z nich, ukrywającego się pod pseudonimem Andrey X: Dzisiaj zostałem pobity, porwany, zawiązano mi oczy i zabrano do bazy wojskowej (...) wraz z czterema innymi dziennikarzami. Dwóch z nas było przetrzymywanych przez 11 godzin bez postawienia zarzutów, mój telefon został skonfiskowany (skradziony), a jeden z nas nadal przebywa w areszcie. Pełna historia wkrótce.