Szczyt pokojowy i pakiety humanitarne

Kwestia zakończenia wojny i sprawiedliwego pokoju jest priorytetem dla Ukrainy. Niedawno odbył się pierwszy inauguracyjny Szczyt Pokoju (w czerwcu w Szwajcarii - PAP). Chcę podziękować Indiom za obecność na tym szczycie, a dziś jednym z tematów będzie, oczywiście, (kolejny) Szczyt Pokoju - w jaki sposób możemy podążać w tym kierunku. Z niecierpliwością czekamy na możliwość przyłączenia się Indii do wspólnego komunikatu z inauguracyjnego szczytu. Będę o tym rozmawiał z premierem - oznajmił prezydent Zełenski.

Podziękował również Modiemu za wsparcie Indii dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, a także za pomoc humanitarną udzielaną Kijowowi.

Chcę osobiście podziękować premierowi Modiemu i narodowi indyjskiemu za wsparcie obywateli Ukrainy pakietami humanitarnymi w ciągu tych dwóch i pół roku (od początku rosyjskiej inwazji na pełną skalę - PAP). Liczba tych pakietów to 16. Dziękuję za to wsparcie - dodał przywódca.

Kilka tygodni temu gorzkie słowa o wizycie Modiego w Rosji

Jest to pierwsza podróż premiera Indii do Ukrainy od czasu uzyskania przez to państwo niepodległości w 1991 roku. Oba kraje nawiązały stosunki dyplomatyczne rok później. Indie, które utrzymują bliskie relacje z Rosją, szczególnie w dziedzinach gospodarczej i wojskowej, nie przyłączyły się dotychczas do sankcji Zachodu nałożonych na Rosję.

Premier Modi kilka tygodni temu spotkał się z Władimirem Putinem w Moskwie. Było to w dniu ataku na szpital dziecięcy Ochmatdyt w Kijowie. Zełenski ocenił wówczas, że wizyta Modiego w Moskwie w takim dniu i uściski z Putinem są "wielkim rozczarowaniem i ogromnym ciosem dla wysiłków na rzecz pokoju".