But jest międzynarodowym handlarzem bronią, który w 2012 roku został skazany na 25 lat więzienia w Stanach Zjednoczonych za próbę sprzedaży broni kolumbijskim rebeliantom. Przed dwoma laty wrócił do Rosji w ramach wymiany za amerykańską koszykarkę Brittney Griner, która została skazana w Rosji na karę dziewięciu lat więzienia za posiadanie narkotyków. Według "Wall Street Journal" po powrocie do Rosji But wznowił handel bronią.

Kim były pozostałe osoby na pokładzie iła?

RSF dostarczyły również dziennikarzom film, który rzekomo został zrobiony za pomocą telefonu komórkowego znalezionego w samolocie. Agencja Reutera zidentyfikowała jednego z mężczyzn widocznych na filmie jako 61-letniego Rosjanina Aleksandra Kabanowa. Analiza jego kont internetowych wskazuje, że służył w wojskach powietrznodesantowych i spędził kilka lat w Afryce.



Nagranie ujawniło, że jeden z członków załogi strąconego samolotu miał przy sobie plakietkę głównego inżyniera "Airline Transport Incorporation FZC", powiązanej z Kirgistanem firmy z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.



Ambasada Rosji w Chartumie przyznała we wtorek, że bada "incydent w sudańskim regionie Malha" i "potwierdza, że w tym czasie na pokładzie mogli znajdować się Rosjanie".