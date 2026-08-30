Historycznie niski poziom rezerw ropy w USA. Trump chce je uzupełnić „darem od Wenezueli”

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Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w niedzielę, że użyje wenezuelskiej ropy do uzupełnienia rezerw USA, które działania jego administracji uszczupliły do poziomu najniższego od 1982 r. Amerykański przywódca nazwał to „darem” Wenezueli dla USA.

„Proces uzupełniania zapasów rozpocznie się wkrótce”

„Jedną z rzeczy, które zamierzam zrobić z wenezuelską ropą, jest uzupełnienie Strategicznych Rezerw Narodowych, które z powodu śpiącego Joe Bidena zostały praktycznie opróżnione” – napisał Trump we wpisie na Truth Social. „Proces uzupełniania zapasów rozpocznie się wkrótce i jest darem Wenezueli dla narodu Stanów Zjednoczonych. Dziękuję!” – dodał.

Jego wypowiedź odnosi się do ogłoszonego w piątek porozumienia, wedle którego Stany Zjednoczone mają objąć większościową kontrolę nad ponad 65 mld baryłkami potwierdzonych rezerw wenezuelskiej ropy naftowej. Według Departamentu Stanu Wenezuela ma otrzymać w zamian 100 mld dolarów prywatnych inwestycji z USA.

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Według „Wall Street Journal” kontrolę nad wenezuelskimi złożami objąć ma specjalna spółka rządu USA oraz wenezuelskiego operatora, w której USA ma objąć 55 proc. udziałów. Ma to uczynić nowy państwowy podmiot drugą największą spółką naftową pod względem posiadanych złóż po saudyjskim Aramco.

Najniższy poziom amerykańskich rezerw ropy od 1982 r.

Obydwie poprzednie administracje wypuszczały ropę ze Strategicznej Rezerwy Naftowej na rynek, by ustabilizować światowe ceny ropy naftowej po szokach związanych z wojną w Ukrainie, a ostatnio wojną z Iranem. O ile administracja Bidena częściowo uzupełniła rezerwy, interwencja Trumpa uszczupliła je do poziomu poniżej 300 mln baryłek, najniższego od 1982 r.

Niecodzienna umowa o przejęciu wenezuelskiej ropy wzbudziła falę krytyki, m.in. ze strony demokratów, ale – jak zaznacza „New York Times” – również części wenezuelskiej opozycji, niezadowolonej z braku demokratycznych zmian w Wenezueli.

Kim Dzong Un tasuje generałów. Wielkie zmiany w armii Korei Północnej Pjongjang wprowadza poważne zmiany w swoim wojskowym kierownictwie. Jak poinformowała północnokoreańska agencja KCNA, Kim Dzong Un mianował nowego ministra obrony. Decyzja ta ma przyspieszyć modernizację armii, wzmocnić dyscyplinę po niedawnej…

„Teraz widzimy, dlaczego Trump najechał Wenezuelę. Odsunął dyktatora Maduro, ale utrzymał jego wiceprezydentkę u władzy, jednocześnie blokując powrót do domu liderki opozycji i laureatki Nagrody Nobla Marii Coriny Machado, a także opóźniając wszelkie rozmowy o wyborach (...) po to, aby Stany Zjednoczone mogły kontrolować wenezuelską ropę, łamiąc jej konstytucję!” – napisał senator demokratów Tim Kaine.

Dodał, że pewne jest, że umowa wzbogaci ludzi powiązanych z Trumpem. „Wykorzystywanie naszych żołnierzy do prywatnego przejęcia ropy to korupcja na ogromną skalę!” – ocenił.