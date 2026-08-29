Trump triumfuje. „Największa w historii świata transakcja naftowa”

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Stany Zjednoczone i Wenezuela podpisały największą w historii umowę naftową. Waszyngton zyska większościową kontrolę nad gigantycznymi rezerwami ropy naftowej w Wenezueli, a Caracas otrzyma 100 miliardów dolarów inwestycji. „Stany Zjednoczone Ameryki właśnie zawarły umowę z Wenezuelą w sprawie NAJWIĘKSZEJ TRANSAKCJI NAFTOWEJ W HISTORII ŚWIATA!” - napisał na swojej platformie społecznościowej Truth Social prezydent USA Donald Trump.

W piątek prezydent USA Donald Trump ogłosił przełomowe porozumienie z Wenezuelą. Przewiduje przekazanie Stanom Zjednoczonym większościowej kontroli nad ponad 65 miliardami baryłek potwierdzonych rezerw ropy naftowej tego południowoamerykańskiego kraju. Jak podkreślił Trump, umowa została zawarta „bez żadnych kosztów dla amerykańskich podatników”, a jej efektem ma być ponad dwukrotne zwiększenie amerykańskich rezerw ropy.

Pośrednikiem w negocjacjach był wenezuelski miliarder

Sekretarz stanu Marco Rubio poinformował, że na mocy porozumienia Wenezuela otrzyma 100 miliardów dolarów inwestycji ze Stanów Zjednoczonych. Szczegóły transakcji nie zostały jednak ujawnione. Wiadomo natomiast, że w negocjacjach uczestniczyły także prywatne firmy, a jednym z pośredników był wenezuelski miliarder Alejandro Betancourt, wobec którego toczą się postępowania dotyczące prania brudnych pieniędzy.

Jak zapowiedział, tak zrobił. Trump zmienił nazwę jeziora Ontario Prezydent USA Donald Trump podpisał rozporządzenie, które zmienia nazwę jeziora Ontario na Jezioro Ameryki. To akwen znajdujący się pograniczu Stanów Zjednoczonych i Kanady. Ruch Trumpa jest kolejną odsłoną w sporu między krajami.

Gigantyczne rezerwy ropy

Według agencji Reuters, porozumienie otwiera amerykańskim firmom drogę do eksploatacji wenezuelskich złóż naftowych. Wenezuela dysponuje największymi rezerwami ropy na świecie, jednak z powodu zaniedbań państwowego monopolu i braku inwestycji wydobycie surowca pozostaje na niskim poziomie.

Prezydent Trump przekonuje, że dostęp do wenezuelskiej ropy pomoże obniżyć ceny surowca na światowych rynkach, które od miesięcy utrzymują się na wysokim poziomie z powodu wojny z Iranem. „Ta historyczna transakcja PONAD DWUKROTNIE ZWIĘKSZA amerykańskie rezerwy ropy naftowej” – podkreślił Trump.

