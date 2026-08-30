Szin Bet ewakuowało syna premiera Izraela z USA. Powodem zagrożenie życia

RMF24

Służba bezpieczeństwa wewnętrznego Izraela Szin Bet potwierdziła pilną ewakuację Jaira Netanjahu, syna premiera Benjamina Netanjahu, z USA do Izraela. Decyzję podjęto po doniesieniach o poważnym zagrożeniu jego życia.

Groźba zamachu na Florydzie

W sobotę portal Times of Israel poinformował, że Szin Bet – izraelska służba odpowiedzialna za bezpieczeństwo wewnętrzne – potwierdziła ewakuację Jaira Netanjahu z USA. Według wcześniejszych doniesień syn izraelskiego premiera był w grudniu 2025 roku celem irańskiego spisku mającego na celu zamach na jego życie podczas pobytu na Florydzie. Premier Benjamin Netanjahu odniósł się do sprawy, podkreślając, że Iran wziął na cel jednego z jego synów i chciał go zabić.

Decyzja o natychmiastowej ewakuacji

W oficjalnym komunikacie Szin Bet przekazała: „Istniało poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa Jaira Netanjahu; w związku z tym – i po dokonaniu stosownej oceny sytuacji – podjęto wspólnie z zespołem ochrony decyzję o jego pilnej ewakuacji i sprowadzeniu do Izraela”.

Służba nie ujawniła szczegółów dotyczących charakteru zagrożenia, jednak operacja została przeprowadzona w trybie natychmiastowym.

Izraelskie służby wtargnęły do ośrodka ONZ w Jerozolimie. Jest reakcja polskiego MSZ „Przyłączamy się do apelu Sekretarza Generalnego do władz Izraela w sprawie natychmiastowego zaprzestania ingerencji wobec obiektów UNRWA, opuszczenia ich terenów oraz zwrotu zajętych nieruchomości Organizacji Narodów Zjednoczonych na Palestyńskich…

Agenci z Nowego Jorku przerzuceni do Miami

Jak podała izraelska stacja Channel 12, do przeprowadzenia akcji ewakuacyjnej Szin Bet skierowała część agentów odpowiedzialnych za ochronę prezydenta Icchaka Herzoga, który w tym czasie przebywał w Nowym Jorku. Funkcjonariusze zostali przerzuceni do Miami, by zapewnić bezpieczeństwo synowi premiera.

Kontrowersje wokół ochrony rodziny Netanjahu

Kwestia ochrony Jaira Netanjahu i kosztów związanych z bezpieczeństwem rodziny premiera od dawna budzi emocje w izraelskich mediach. 35-letni Jair Netanjahu od kilku lat mieszka na stałe w Miami, a wydatki na jego ochronę były już wcześniej szeroko komentowane.